Cala delle Feluche di Chianalea: l’imperdibile Sagra dei Frutti di Mare

Al Lido Cala delle Feluche di Chianalea torna la Sagra dei Frutti di Mare: cena con musica dal vivo venerdì 14 luglio e pranzi nel weekend

Il Lido Cala delle Feluche di Chianalea di Scilla torna con un altro evento imperdibile.

A 25 anni dalla sua nascita, quella che era una piccola cala ricoperta di massi, è stata trasformata in uno degli stabilimenti balneari più graziosi e accoglienti della costa tirrenica, a due passi (in direzione Nord) dallo svincolo che congiunge l’uscita Scilla dell’A2 (ex A3) con la Statale 18.

Dopo il weekend dedicato interamente al benessere e al relax a far da padrona questa volta è la cucina. E quale cibo più di altri è in grado di rappresentare questa magica location se non il pesce?

Il Ristorante sul mare di Cala delle Feluche, a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori, organizza la tradizionale Sagra dei Frutti di Mare.

L’appuntamento è per Venerdì 14 Luglio alle ore 21:00. L’evento prevede per la serata una cena con degustazione e uno spettacolo di Musica dal Vivo a cura di: Katia Quartet (pop,blues and Jazz).

Le sorprese però non finiscono qui, la Sagra continuerà anche nei giorni di sabato 15 e domenica 16 Luglio con pranzi con Menù fisso.

Il menù della Sagra e le bevande

Il Menù prevede:

antipasto misto

primo cicatelli con vongole e fasolari

secondo con pepata di cozze

Dessert:

– Sorbetto di limone



Bevande:

Acqua

Vino bianco

Extra Menu per i crudisti :

Cozze e Ostriche crude servite con Limone e Prosecco Calabrese

Zero Uno Extra Dry della Cantina Russo e Longo ad € 5 .

“ Le cozze il nostro piatto forte ,sarà cucinato in grandi quantità ,la scorsa stagione abbiamo cucinato circa 100kg di cozze … ma ne sono rimaste molte ,non ci piace lo spreco per cui cercate di rimanere digiuni durante la giornata ,perchè la sera vi aspetteranno tante cozze da mangiare .”

Costi e prenotazioni

Il costo della serata varia in base alla location scelta:

In Sala €20

In Privè €25

In spiaggia € 18

Bambini Menu alternativo € 8

Non si accettano prenotazioni di chi è intollerante ed allergico a qualsiasi alimento. La Prenotazione è inoltre obbligatoria, sono disponibili 150 posti a sedere.

Per maggiori informazioni:

Rocco 329/9893032