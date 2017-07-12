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Cala delle Feluche di Chianalea: l’imperdibile Sagra dei Frutti di Mare

Al Lido Cala delle Feluche di Chianalea torna la Sagra dei Frutti di Mare: cena con musica dal vivo venerdì 14 luglio e pranzi nel weekend

12 Luglio 2017 - 16:15 | di Eva Curatola

Lido Cala delle Feluche di Chianalea di Scilla, sede della Sagra dei Frutti di Mare

Il Lido Cala delle Feluche di Chianalea di Scilla torna con un altro evento imperdibile.

A 25 anni dalla sua nascita, quella che era una piccola cala ricoperta di massi, è stata trasformata in uno degli stabilimenti balneari più graziosi e accoglienti della costa tirrenica, a due passi (in direzione Nord) dallo svincolo che congiunge l’uscita Scilla dell’A2 (ex A3) con la Statale 18.

Dopo il weekend dedicato interamente al benessere e al relax a far da padrona questa volta è la cucina. E quale cibo più di altri è in grado di rappresentare questa magica location se non il pesce?

Il Ristorante sul mare di Cala delle Feluche, a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori, organizza la tradizionale Sagra dei Frutti di Mare.

L’appuntamento è per Venerdì 14 Luglio alle ore 21:00. L’evento prevede per la serata una cena con degustazione e uno spettacolo di Musica dal Vivo a cura di: Katia Quartet (pop,blues and Jazz).

Le sorprese però non finiscono qui, la Sagra continuerà anche nei giorni di sabato 15 e domenica 16 Luglio con pranzi con Menù fisso.

Il menù della Sagra e le bevande

Il Menù prevede:

  • antipasto misto
  • primo cicatelli con vongole e fasolari
  • secondo con pepata di cozze

Dessert:

– Sorbetto di limone

Bevande:

  • Acqua
  • Vino bianco

Extra Menu per i crudisti :
Cozze e Ostriche crude servite con Limone e Prosecco Calabrese
Zero Uno Extra Dry della Cantina Russo e Longo ad € 5 .

Le cozze il nostro piatto forte ,sarà cucinato in grandi quantità ,la scorsa stagione abbiamo cucinato circa 100kg di cozze … ma ne sono rimaste molte ,non ci piace lo spreco per cui cercate di rimanere digiuni durante la giornata ,perchè la sera vi aspetteranno tante cozze da mangiare .”

Costi e prenotazioni

Il costo della serata varia in base alla location scelta:
In Sala €20
In Privè €25
In spiaggia € 18
Bambini Menu alternativo € 8

Non si accettano prenotazioni di chi è intollerante ed allergico a qualsiasi alimento. La Prenotazione è inoltre obbligatoria, sono disponibili 150 posti a sedere.

Per maggiori informazioni:

Rocco 329/9893032

Sagra dei Frutti di Mare al Lido Cala delle Feluche di Chianalea di Scilla

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