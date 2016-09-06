E’ calabrese il miglior gelatiere d’Europa: ‘Ho vinto grazie ai sapori della mia terra’

Il gelatiere di origini calabresi Eugenio Morrone vince la finale di Gelato Festival e si aggiudica il titolo di miglior gelatiere d'Europa: il gusto che ha convinto la giuria

Calabria capitale del gelato. Nelle scorse settimane il riconoscimento ottenuto dalla gelateria Cesare di Reggio Calabria, la prima in Italia secondo il sondaggio lanciato da Gastronauta. Adesso arriva il premio inviduale, vinto dal gelataio di origini calabresi Eugenio Morrone della gelateria Il Cannolo Siciliano di Roma.

Morrone è stato proclamato miglior gelatiere d’Europa col gusto ‘Mandarino Tardivo’, vincendo la finale dopo aver trionfato alla seconda tappa del tour nella Capitale.

Il gusto vincitore: Mandarino Tardivo

Mandarino Tardivo è un sorbetto al gusto di mandarino arricchito con zenzero e menta piperita, descritto dal suo creatore Eugenio Morrone come “ la sublimazione del gusto di un agrume del meridione, acceso dalla fresca esplosività creata ad arte dall’alchimia degli ingredienti di una terra meravigliosa”.

Nel gusto che lo ha portato alla vittoria si possono sentire e gustare i profumi e i sapori della sua terra d’origine, la Calabria. “Mi sono molto emozionato e divertito tantissimo – ha commentato Morrone – mi sono impegnato al massimo, come sempre, ma non mi aspettavo questo successo e la vittoria.

Gelato Festival è una manifestazione ricca di opportunità e dà ogni anno moltissima visibilità ai maestri delle migliori gelaterie d’Italia, non solo ai vincitori ma a tutti coloro che partecipano. Inoltre, oltre al confronto con gli altri maestri gelatieri, c’è il confronto con il pubblico che ti voterà. Agli organizzatori e allo staff vanno i miei ringraziamenti più sinceri”.

Il podio della finale europea

Medaglia d’argento per Guido Cortese della gelateria U Magu di Pietra Ligure (SV) con il gusto Pinolo alla Ligure. Medaglia di bronzo per Gabriele Scarponi della gelateria Ara Macao di Albisola (SV) con il gusto Tropical Basil.

L’esito finale della competizione è arrivato dal voto combinato di una qualificata giuria tecnica di esperti e dal voto del pubblico. La proclamazione è arrivata al Piazzale Michelangelo di Firenze dopo nove tappe in giro per l’Italia e l’Europa. Con questo evento si chiude il Tour 2016 di Gelato Festival iniziato il 21 aprile proprio a Firenze e proseguito a Parma, Roma, Napoli, Torino, Milano, Londra, Berlino e Valencia.

Gelato Festival è ambasciatore del gelato italiano, in questo percorso ha avuto al proprio fianco ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere. ‘Gelato Festival’ si conferma il più importante evento al mondo dedicato al gelato artigianale e una vetrina di qualità per la gastronomia made in Italy.