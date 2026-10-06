La Calabria accoglie la Danimarca: tour operator e giornalisti danesi alla scoperta della nostra regione

Nato dalla missione istituzionale a Copenaghen, il FamTrip promosso dalla Regione Calabria e dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia farà vivere ai buyer mare, borghi, natura e sapori calabresi.

Giovedì 8 ottobre l’incontro con gli operatori locali a Tropea.

Il legame tra la Calabria e la Danimarca si rafforza. Dopo la missione istituzionale della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia a Copenaghen, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, dal 6 al 9 ottobre 2026 arriverà in Calabria una delegazione di ospiti danesi, tra tour operator, giornalisti e funzionari della Camera di Commercio Italiana in Danimarca.

Il FamTrip per promuovere la Calabria nel Nord Europa

Il FamTrip offrirà ai tour operator l’occasione di inserire la destinazione Calabria nella propria programmazione 2027, accompagnando la visita con il racconto dei giornalisti di importanti testate di settore rivolte ai viaggiatori del Nord Europa.

Il viaggio comincerà martedì 6 ottobre sulla Costa degli Dei, a Tropea, con una visita al centro storico e al Santuario di Santa Maria dell’Isola per ammirare il tramonto.

Mercoledì 7 ottobre la delegazione salirà verso l’entroterra, nei boschi monumentali del Parco naturale regionale delle Serre, per un’esperienza di forest bathing e la visita alla Certosa di Serra San Bruno, luogo di silenzio e spiritualità. Il pomeriggio sarà dedicato ad una passeggiata nel borgo storico di Pizzo fino al panoramico Castello Murat e la degustazione del tradizionale tartufo gelato.

Dalle Grotte di Zungri ai sapori del territorio

Giovedì 8 ottobre il viaggio si immergerà nella storia più antica della regione, tra le Grotte di Zungri, il suggestivo insediamento rupestre da percorrere con un trekking leggero tra natura e antichi frantoi scavati nella roccia. A seguire, una degustazione contadina con i sapori dell’altopiano, dal Pecorino del Monte Poro DOP alla ’nduja di Spilinga, passando dalla Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, presso la sala congressi del Marina Village del Porto di Tropea si terrà la sessione B2B: un momento di incontro tra i tour operator danesi e le DMC, le strutture ricettive e i consorzi turistici, per costruire insieme nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo per il turismo destagionalizzato.

All’incontro saranno presenti l’assessore al Turismo, lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, il direttore generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale, Roberto Cosentino, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, il segretario generale della stessa Camera, Gregorio De Vinci e il vice segretario di Danitacom, Luca Cavinato.

La giornata si concluderà con uno showcooking per la valorizzazione dei prodotti enograstronomici calabresi.

Venerdì 9 ottobre la delegazione rientrerà in Danimarca.

Calabrese: “Occasione importante per i mercati del Nord Europa”

“Gli ospiti – dichiara l’assessore Calabrese – vivranno diverse dimensioni e opportunità della Calabria, combinando le meraviglie della costa, con il fascino delle foreste e, infine, la Calabria autentica dei borghi e dell’enogastronomia, dando così agli operatori un’idea concreta delle potenzialità della Regione. Il FamTrip è un’occasione importante per far conoscere la Calabria ai mercati del Nord Europa, sempre più attenti al turismo sostenibile, ai viaggi lenti, alle esperienze outdoor e ai territori autentici, lontani dai grandi flussi, che combinano il fascino dei borghi con l’enogastronomia e la cultura millenaria, consentendo agli operatori calabresi del settore di presentarsi, raccontare la propria accoglienza e aprire nuove strade per il turismo regionale, anche fuori stagione”.

Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Turismo, cultura e identità territoriale: calabriastraordinaria@regione.calabria.it