Fare Calabria a Merano per promuovere la nostra terra

L’Associazione Fare Calabria, per promuovere la conoscenza della parte positiva e propositiva della nostra terra, ha organizzato un evento promozionale dei prodotti agroalimentari reggini ed aspromontani, in occasione della celebrazione del 60° compleanno del Piccolo Teatro Città di Merano (BZ), inserito nel più ampio programma di festeggiamenti per i 700 anni di quella Città.

Domenica 19 febbraio, a conclusione dello spettacolo celebrativo, sarà offerto un buffet di prodotti tipici reggini, anche a base di bergamotto, ed aspromontani.

Nel “foyer” del Teatro Puccini saranno presenti anche le Autorità provinciali e comunali, del posto, oltre ai rappresentanti dell’Ente Parco dell’Aspromonte, del Consorzio del Bergamotto e della nostra Associazione, nonché i rappresentanti delle ditte: Azienda Vinicola Tramontana, Pasticceria Malavenda, Le nostrane di Vadalà Natale, Sapori di Calabria di Belmonte Luigi.

La partecipazione all’evento dei nostri enti ed aziende, sarà presentata nella conferenza stampa del 15 febbraio e sarà adeguatamente pubblicizzata anche attraverso locandine e materiale pubblicitario contenente i relativi loghi.

Associazione Fare Calabria intende quindi perseguire, anche attraverso le relazioni con istituzioni, enti ed aziende di altre regioni più fortunate, l’obiettivo di contribuire alla crescita dello sviluppo turistico ed agroalimentare della nostra terra.