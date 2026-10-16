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Zecca dello Stato, la Calabria diventa moneta: tra i simboli scelti ci sono anche i Bronzi

Paesaggi, radici millenarie e sapori della Calabria nella serie Cultura Enogastronomica Italiana: ecco la nuova moneta dedicata alla regione

16 Ottobre 2026 - 09:07 | Comunicato stampa

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Una Calabria che si racconta attraverso i suoi paesaggi, le sue radici millenarie e i sapori che ne hanno costruito l’identità è la protagonista della nuova moneta da 5 euro della Serie “Cultura Enogastronomica Italiana – Sapori d’Italia”, dedicata a due eccellenze simbolo della regione: il vino Cirò e la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP.

Un’emissione che, si legge in una nota, “celebra il patrimonio enogastronomico italiano come espressione di storia, cultura e tradizioni tramandate nel tempo”.

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Il dritto e il rovescio: dal lago Cecita ai sapori della Calabria

Sul dritto della moneta uno scorcio del lago Cecita, immerso nella vegetazione dell’altopiano della Sila.

A custodire simbolicamente questo territorio compaiono i due Bronzi di Riace mentre un capitello ionico richiama le radici della Magna Grecia.

Il rovescio è un racconto dedicato ai sapori e ai saperi della regione. In primo piano spicca una bottiglia di vino Cirò, decorata con un pinakes locrese raffigurante Dioniso affiancata da una cesta intrecciata secondo la tradizione della Sila greca e colma di grappoli d’uva. Completano la composizione una treccia di peperoncini e una di cipolle rosse di Tropea.

La moneta da 5 euro “Cirò e Cipolle di Tropea – Calabria“, della Serie “Cultura Enogastronomica Italiana – Sapori d’Italia”, emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dalla Zecca dello Stato, è stata progettata dall’incisora Marta Bonifacio.

Fonte: Ansa Calabria

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