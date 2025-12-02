C’è la Calabria tra le vincitrici delle finali interregionali ASI Padel Tour 2025

Calabria e Lazio protagoniste delle finali interregionali ASI Padel Tour 2025. A Reggio Calabria, nei campi del circolo CKC Padel Garden, tra i riferimenti principali di questa disciplina, si sono concluse le sfide che hanno assegnato la vittoria alla selezione Calabria, per il maschile (Luigi Romano, Luca Rijli), mentre la delegazione del Lazio si è aggiudicata la categoria femminile (Ilaria Ruffo, Damiana Di Mario) e misto (Emanuele Armenia, Damiana Di Mario). Una festa di sport e di amicizia quella organizzata dallo staff dell’Asi, curato dal presidente provinciale ASI Reggio Calabria, Fabio Gatto, e dal consigliere nazionale, Sergio Zumbo, tra il 29 e 30 novembre, con quattro regioni partecipanti: Lazio, Puglia, Sicilia e Calabria. In delegazione era presente anche Francesco Alfano, presidente Asi Padel Sicilia che ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Le finali hanno registrato la partecipazione di 16 coppie di padelisti qualificati attraverso le precedenti competizioni regionali in Italia. L’obiettivo di ASI è stato quello di creare un evento di interesse e carattere nazionale allestendo, per le Finali, location esclusive e aperte al pubblico, idonee ad accogliere sportivi, appassionati e spettatori. Per l’occasione i finalisti hanno avuto modo di visitare il Museo archeologico nazionale con i Bronzi di Riace, visitare Reggio Calabria e le sue attrazioni principali, tra cui il Lungomare monumentale. La stessa premiazione si è svolta al circolo Sporting Stelle del Sud, location unica nel suo genere, per gli amanti dello sport e del mare.

“Il Comitato provinciale ASI di Reggio Calabria – ha detto Fabio Gatto – ha inteso organizzare una manifestazione nazionale multidisciplinare incentrata in particolare sul Padel, sport di attuale grande popolarità. L’obiettivo primario dell’evento – ha aggiunto – è stato l’impiego dello sport, in questo caso il Padel, come catalizzatore per lo sviluppo turistico e la promozione del territorio e delle comunità locali. Asi Padel Tour, grazie alla collaborazione dei Comitati regionali ASI di varie regioni d’Italia, del settore tecnico nazionale, delle società sportive affiliate e della riconosciuta esperienza del personale ASI coinvolto – ha evidenziato – è stato in grado di creare un evento di notevole rilievo, con significative ricadute sul territorio. E’ stato bello non solo aver realizzato un momento intenso di sport, ma anche aver contribuito ad allacciare rapporti e sinergie con altri Comitati Asi ed atleti amanti dello sport. L’iniziativa – ha concluso Gatto – è stata concepita per integrare la realizzazione di un evento sportivo di tre giorni con la fruizione, la valorizzazione e la promozione degli attrattori culturali e paesaggistici regionali, anche per i cittadini provenienti da diverse regioni italiane”.

L’evento è realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico per manifestazioni sportive fondo l ‘PAC 2014-2020 ASSE 6 AZIONE 6.8.3’ della Regione Calabria, ha ottenuto il patrocinio ASI Nazionale, che ha concesso il nulla osta per la classificazione dell’evento di rilevanza nazionale. Ai vincitori delle tre categorie, inoltre, è stato consegnato un voucher messo a disposizione dalla Direzione sportiva Asi Nazionale, per un soggiorno di sette giorni al Domina Coral di Sharm El Sheikh in Egitto, frutto della convenzione Asi-Domina.

RISULTATI. Finale Maschile: Calabria-Sicilia (7-5 / 6-4); Finale Femminile: Lazio-Calabria (6-1 / 6-1); Finale Misto: Lazio-Puglia (6-1/ 6-3).