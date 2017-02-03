Calabria protagonista al Little Italy In Olanda con lo Slow Food

Turismo esperienziale, la morbidezza al palato dell’olio ottenuto dalla cultivar DOLCE DI ROSSANO, Città dell’Olio e terra di ulivi secolari; concentrata in un bicchiere di liquore, tutta l’essenza ed il profumo del bergamotto, tra le piante coltivate nel proprio orto da un giovane imprenditore di CARIATI, tra i diversi esempi di ritorno alla terra promossi da Slow Food; così come lo è il succo 100% di clementine accarezzate dal sole della Valle rossanese del Colagnati, simbolo di un’esperienza imprenditoriale tutta al femminile.

Alcune delle piccole, grandi storie di autenticità di cui è ricco il vasto territorio della Condotta Slow Food POLLINO SIBARITIDE ARBERIA sono state protagoniste al LITTLE ITALY – TASTE & TRAVEL, l’evento dedicato all’enogastronomia ed ai turismi tenutosi nei giorni scorsi ad AMSTERDAM, in Olanda.

Terre Lente e la promozione dei prodotti calabresi

A promuovere e coordinare la partecipazione dei produttori locali all’importante evento fieristico nei Paesi Bassi è stato TERRE LENTE, originale iniziativa del giovane imprenditore calabrese e membro del comitato territoriale di Slow Food Luigi PUCCIANO, che da qualche anno si occupa della valorizzazione e commercializzazione in Olanda dei prodotti Made in Calabria

Sono più di 10 mila i visitatori che si sono registrati per l’evento, ospitato presso la WESTERGASFABRIEK ad Amsterdam, un monumento industriale riconvertito a spazio espositivo e culturale, dove hanno trovato spazio le tipicità regionali e le piccole imprese italiane, motore identitario delle economie locali.

La Calabria, che per la maggior parte del pubblico olandese è ancora terra sconosciuta dal punto di vista turistico ed enogastronomico, ha ricoperto un ruolo protagonista con laboratori del gusto, degustazioni guidate e momenti di incontro tra pubblico interessato e produttori.

Hanno registrato molto entusiasmo e curiosità l’orOlio dell’azienda agricola rossanese di Cesare RENZO, con la sua delicata e morbida Dolce di Rossano; i liquori 100% naturali dell’azienda CALABRO del cariatese Roberto MAIORANO. – TERRE LENTE di PUCCIANO ha curato inoltre la partecipazione delle aziende BIOSMURRA di ROSSANO, le produzioni di suino nero dell’azienda Nicola ROMANO di ACRI, i prodotti a base di fichi e cedri delle OFFICINE DEI CEDRI di Salvatore MANDATO di SANTA MARIA DEL CEDRO e la lenticchia di Mormanno, prodotto inserito nell’Arca del Gusto di Slow Food. – (Fonte: Lenin MONTESANTO – Comunicazione & Lobbying – 345.9401195)