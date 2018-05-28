Calabria protagonista a Nivarata con Calabrisella
Alla settima edizione del festival internazionale della granita siciliana la giovane artigiana di Palmi Chiara Saffioti vince con una granita a base di prodotti calabresi
28 Maggio 2018 - 16:36 | di Vincenzo Comi
Dopo il grande successo dell’anno scorso con il gelato Italico ed il suo ambizioso progetto di valorizzazione dei territori presentato dal maestro reggino Davide Destefano, una giovane calabrese conquista Acireale dove dal 25 al 27 si è svolta la settima edizione di Nivarata.
Il festival internazionale della granita siciliana ha visto la consacrazione di Chiara Saffioti proprietaria con Antonio Grillea della graniteria Granitiamo di Palmi.
La giuria tecnica, considerato il difficile abbinamento, ha decretato migliore granita dell’anno “Calabrisella “, preparazione della giovane artigiana ottenuta da un sapiente mix di arance di Sos Rosarno, bergamotto di Reggio Calabria e liquirizia Amarelli.
Si afferma quindi ancora una volta il brand calabrese che vede i prodotti del territorio più che mai protagonisti.
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