L’Amministrazione comunale, a conclusione del primo ciclo di attività dell’Azienda Calabria Verde nel territorio di Campo Calabro, registra con soddisfazione i risultati raggiunti dalla Convenzione stipulata in primavera fra l’ente sub regionale ed il Comune di Campo Calabro, che ha visto impegnate quotidianamente per i mesi di giugno e luglio fra le 6 e le 8 unità lavorative dell’Azienda in attività di difesa del suolo , cura del verde pubblico e manutenzione di alcune zone vallonate e strade vicinali del Comune.

Il contributo di Calabria Verde secondo il sindaco

“Il contributo determinante di Calabria Verde alle operazioni di potatura, sfalcio, manutenzione del verde pubblico ed in particolare del Parco comunale – ha detto il Sindaco- sono il risultato di pratiche amministrative corrette e di una sinergia fra l’area tecnico manutentiva del Comune e la direzione operativa dei lavori di Calabria Verde e sono anche la prova che spesso i giudizi negativi e le ironie circa l’efficienza dell’Azienda sono o leggende metropolitane o la registrazione di insufficienze organizzative degli enti ospitanti. Mi sento di potere affermare che l’Azienda ci ha consentito di raggiungere risultati sulla manutenzione del verde pubblico e lo sfalciamento delle nostre strade che sarebbero state onerosissime per le casse comunali . Il Parco verde in particolare,che accoglie quotidianamente centinaia di persone da tutti i comuni del circondario, è stato oggetto di una cura ed una manutenzione che va ben al di sopra delle possibilità economiche del Comune . Ciò ci ha consentito di liberare risorse umane e materiali che abbiamo potuto indirizzare altrove, dando al nostro territorio il decoro che merita e che ci eravamo impegnati a fare ritrovare alla nostra città in campagna elettorale. Abbiamo raggiunto, anche grazie a Calabria Verde un obiettivo di programma per noi prioritario perseguito anche grazie all’impegno quotidiano del Consigliere Chirico, delegato al decoro urbano . Nel campo della manutenzione e miglioramento del verde e della viabilità rurale c’è ancora molto da fare ,e in esso impegneremo nei prossimi mesi anche i partecipanti alle attività di tirocinio e altre risorse umane che ci vengono da convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia per le misure alternative di pena . “

L’Amministrazione ringrazia i lavoratori di Calabria Verde (nella foto) , il Commissario straordinario dell’Azienda dott. Aloisio Mariggiò, il dott. Francesco Domenico Cordova Dirigente del Settore 3 ed il Direttore dei Lavori geom. Domenico Russo per quella che può essere definita una operazione di successo e si augura che la collaborazione fra Comune ed Azienda venga intensificata nel futuro.

(nella foto allegata : i lavoratori al Parco Verde, assieme al direttore dei lavori Russo al Sindaco Repaci e al Consigliere Chirico delegato al decoro urbano)