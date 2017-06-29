“Calabrian International Taste” protagonista al Fancy Food di New York

Reduci dal successo avuto alla Fiera Tuttofood di Milanoe, come anticipato proprio in quell’occasione, il C.I.T. “Calabria Italian Taste” ha ottenuto altrettante conferme al Summer Fancy Food Show di New York, piu’ unito che mai: Attinà & Forti, Gruppo Caffo, Pastificio Colacchio, L’artigiano della ‘nduja, Caffè Mauro, Dolciaria Monardo, hanno ancora una volta rappresentato egregiamente la Calabria e i prodotti “Made in Italy”,simbolo ormai riconosciuto di “Eccellenze” nel Mondo.

Il Summer Fancy Food Show di New York

Definito dagli esperti il più grande evento dedicato alle specialità gastronomiche nell’America del Nord, il Summer Fancy Food di NY, che si è appena concluso, è sicuramente la principale vetrina per l’innovazione nel settore alimentare, riunendo i principali produttori ed operatori del settore.

Con oltre 25.000 buyer e 2.500 espositori ha offerto tanti interessanti eventi e seminari, i cui temi sono tutti legati alle eccellenze alimentari ed ai Trend di mercato piu’ in voga in questo momento a livello mondiale.

In questo meraviglioso contesto le Imprese calabresi del C.I.T., forti della indiscutibile qualità dei loro prodotti, tanto amati nel mondo, hanno confermato ancora una volta la volontà di collaborare insieme sui progetti di internazionalizzazione per creare, sempre di piu’, importanti sinergie, contribuendo alla diffusione della cultura e della qualità enogastronomica del Made in Italy nel mondo.

Il bilancio della partecipazione

Il bilancio della partecipazione a questa Fiera è stato decisamente positivo con centinaia di importanti contatti e visite, tra cui anche la presenza della simpatica Lidia Bastianich che, da vera appassionata del cibo di Qualità, ha espresso un grosso apprezzamento per i prodotti calabresi del C.I.T., esortando gli imprenditori calabresi a percorrere senza remore la strada del successo, brillantemente intrapresa.