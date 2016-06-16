Ecco l’estate 2016 targata Calajunco: ‘Qualità e divertimento, ma non solo’

Qualità e divertimento, ma non solo: i promoter Mood e Gold presentano il programma settimanale dello storico lido sul lungomare Falcomatà

L’estate 2016 targata Calajunco è alle porte. Fervono i preparativi in vista dei primi eventi organizzati nello stabilimento balneare di Reggio Calabria, i lavori di allestimento sono oramai in fase di ultimazione.

“Il progetto per l’estate 2016 che vedrà coinvolta la nostra direzione artistica è molto ambizioso. Il Calajunco è la struttura in assoluto più bella e più grande del lungomare Falcomatà e la nostra intenzione è riportarla ai fasti dei primi anni. La qualità sarà la nostra mission”, assicura Alessandro Laganà ai microfoni di City Now.

Laganà, uno dei promoter della ‘Mood’ (organizzazione che assieme alla ‘Gold’ si occuperà della gestione degli eventi) anticipa quali saranno le novità a livello strutturale che interesseranno il ‘Calajunco’: “Non ci saranno grossi cambiamenti o modifiche sostanziali, ma sicuramente i nostri clienti troveranno un restyling che delineerà il mood della stagione, soprattutto nelle zone della consolle, del bar e della zona piscina”.

Gli eventi e le idee dell’estate 2016

Quali gli eventi e le idee alla base del progetto Calajunco 2016? Laganà li espone nel dettaglio.

“Avremo una settimana molto ricca e densa di eventi. Si parte dal lunedì con la musica “old school di casa Venanzi” e del nuovo gruppo organizzativo Cimadan, serata da club per intenditori.

Martedì il party universitario con l’organizzazione studentesca della mediterranea ‘Icaro’.

Mercoledì la nostra serata più amata: ‘Anema & Core’, musica italiana e napoletana. Si partirà dalla cena con il piano bar di Simone Di Pietro proseguendo in pista fino a tarda notte.

Giovedì musica dal vivo con l’esibizione di alcune band reggine, emergenti e non.

Venerdì invece le organizzazioni ‘MOOD’ e ‘GOLD’ infiammeranno il lungomare con la serata di punta della programmazione e gli special guest dj’s, oltre ai dj’s resident Fabrizio Tripodi e Antonio Venanzi. Si tratterà di una serata dedicata ad un pubblico più adulto.

Sabato ritorna, dopo anni di inattività, l’intramontabile gruppo della WOW movement affiancato dai suoi storici collaboratori. Una serata per un target diverso, più focalizzato sui giovani.

Domenica, in conclusione, il party caraibico organizzato dalla scuola ‘Reina de la Salsa’”.

Previsti, come di consueto al ‘Calajunco’, ospiti di rilievo e dj internazionali. “Ci affideremo a coloro che ormai riteniamo nostri amici, vale a dire Paul Richard, Albert Marzinotto, Geo from Hell, Dj Flash. Inoltre –assicura Laganà-stiamo lavorando ad alcune novità e su un ospite abbastanza importante. Per scaramanzia, al momento preferiamo non dire di chi si tratta”.

Non solo divertimento e intrattenimento

Divertimento e intrattenimento, ma non solo. Il progetto 2016 del Calajunco è strettamente connesso al sociale, trattandosi peraltro di una struttura sottratta alla criminalità organizzata e rilevato da un imprenditore reggino dopo un bando prefettizio.

“Anche noi della direzione artistica, ci teniamo ad onorare lo scopo sotteso alla riassegnazione dei beni confiscati alla ‘ndrangheta, che è appunto quello della riutilizzazione del bene e della fruizione da parte della collettività”, le parole di Francesco Cuzzola, anche lui tra i promoter che si occuperanno della gestione degli eventi.

Con diverse iniziative e appuntamenti dedicati, il Calajunco punta a sensibilizzare i giovani sul tema della legalità: “Organizzeremo -sottolinea Cuzzola- una serie di attività accessorie direzionate allo scopo suddetto, tra cui gli appuntamenti con’la cena della legalità’, progetto curato dallo chef Filippo Cogliandro, e aperitivi aventi oggetto le tematiche attinenti, organizzati da associazioni satellite che da anni ormai si occupano della divulgazione del messaggio sopra citato”.