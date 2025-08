Calcio: l’attaccante Curiale rimane in Calabria. Giocherà in Eccellenza

Attaccante, classe 1987, una lunghissima esperienza e tante squadre nelle quali ha militato. Davis Curiale ha indossato la maglia della Reggina in occasione dell’ultima stagione, ha dato il suo contributo ma non possiamo ritenerlo tra i grandi protagonisti. Stava per lasciare l’amaranto a metà percorso avendo ricevuto una proposta significativa dalla Vigor Lamezia, compagine poi promossa in serie D. Da svincolato ha accettato la proposta della DB Rossoblu Città di Luzzi:

Il comunicato

“La DB Rossoblù Città di Luzzi è incredibilmente orgogliosa di annunciare l’arrivo di un bomber di razza, un vero professionista che non ha bisogno di presentazioni: Davis Curiale!

Sarà lui a indossare la nostra maglia numero 11. Con oltre 100 gol segnati in carriera e un’esperienza maturata in palcoscenici importanti con tantissime presenze in Serie B e Serie C, Davis arriva a Luzzi per mettere a disposizione della squadra tutta la sua forza, la sua esperienza e il suo incredibile fiuto del gol.

La DB Rossoblù Città di Luzzi si assicura un attaccante di categoria superiore, pronto a scrivere nuove pagine di storia con noi”.