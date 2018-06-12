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Calcio giovanile – Vittorie e riconoscimenti per la Scuola Calcio F. Cozza

I 2009-2010 della Scuola Calcio Cozza conquistano il podio alla Castelvetere Cup di Caulonia battendo l'ACC Gioiese 2-0 in finale; premi ai migliori portieri a Sibari

12 Giugno 2018 - 09:33 | di Vincenzo Comi

I giovani calciatori della Scuola Calcio Francesco Cozza di Reggio Calabria

Finita l’attività di scuola calcio è tempo di tornei per tutte quelle squadre che proseguono il percorso di formazione per giovani calciatori.

Abbiamo già detto della Scuola Calcio Francesco Cozza e delle iniziative che hanno preso il via lunedi 11 giugno con i due percorsi Individual, il primo diretto in prima persona dall’ex capitano della Reggina e nel pomeriggio quello tenuto da tecnici qualificati già presenti nell’organigramma, entrambi con grande risposta di partecipazione.

Ma a proposito di tornei, le soddisfazioni per la scuola calcio Cozza arrivano dalla vittoria al Torneo Castelvetere Cup Caulonia con i 2009-2010 guidati da mister Giuseppe Foti che hanno conquistato il gradino più alto del podio. Dopo aver brillantemente superato il girone, è arrivato il successo in semifinale con il Bovalino e la vittoria nella finalissima contro l’ACC Gioiese con il punteggio di 2-0.

Hanno partecipato al torneo i giovanissimi calciatori: Penna, i fratelli De Girolamo, poi Maesano, Vecchio M., Torchitti, Linguardo, Aricò, Laganà e Bruzzese.

Altro riconoscimento è arrivato in occasione dal Torneo “Il regno delle due Sicilie” in quel di Sibari, con i premi assegnati come migliori portieri delle categorie di appartenenza a Tommaso Zampaglione per i 2005 e Pasquale Pellicanò per la categoria 2010.

Immagine collegata alla Scuola Calcio Francesco Cozza e ai tornei giovanili di giugno

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