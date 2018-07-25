Calcio – Messina, Sciotto: ‘Raffaele prima scelta, faremo un grande campionato’
Dopo la lunga riflessione e la contestazione dei tifosi, il presidente dell'Acr Messina Sciotto ufficializza Raffaele come prima scelta in panchina
25 Luglio 2018 - 11:04 | di Michele Favano
Per qualche settimana le vicende dell’Acr Messina sono state seguite anche sponda Reggio Calabria, per la possibile presenza alla conduzione tecnica, della bandiera amaranto Francesco Cozza e di uno staff tutto reggino.
Le note vicende che abbiamo più volte raccontato, hanno di fatto ribaltato quello che sembrava un percorso già definito, quindi la contestazione dei tifosi e la lunga fase di riflessione del presidente Sciotto che ha portato adesso all’ufficializzazione di un nuovo allenatore.
Queste le dichiarazioni del massimo dirigente, riportate dai colleghi di messinasportiva.it:
“Sono molto contento, sono convinto che faremo un grande campionato. Stiamo costruendo una società che sarà anche una famiglia. Quella di Raffaele come allenatore è una prima scelta ed è il primo passo verso la costruzione di una squadra competitiva, a prescindere dalla categoria”.
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