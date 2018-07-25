Per qualche settimana le vicende dell’Acr Messina sono state seguite anche sponda Reggio Calabria, per la possibile presenza alla conduzione tecnica, della bandiera amaranto Francesco Cozza e di uno staff tutto reggino.

Le note vicende che abbiamo più volte raccontato, hanno di fatto ribaltato quello che sembrava un percorso già definito, quindi la contestazione dei tifosi e la lunga fase di riflessione del presidente Sciotto che ha portato adesso all’ufficializzazione di un nuovo allenatore.

Queste le dichiarazioni del massimo dirigente, riportate dai colleghi di messinasportiva.it: