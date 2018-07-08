La notizia è venuta fuori qualche giorno fa, la discussione tra le parti è nata diverse settimane addietro tramite il DS Rappoccio, stimato ed anche molto dal presidente del Messina Sciotto e con un rapporto professionale e di amicizia fortissimo con Francesco Cozza.

Naturale e scontata la reazione dei tifosi giallorossi, che si sono scagliati contro l’idea, essendo stato per lungo tempo lo stesso Cozza bandiera e simbolo di vittorie e gol pesanti con la maglia della Reggina, storica rivale sportiva dei dirimpettai.

A questo si aggiungono le ripetute contestazioni da parte della tifoseria del Messina nei confronti proprio del presidente Sciotto che, per evitare ulteriori polemiche e contestazioni, intervenuto ai microfoni dei colleghi di messinasportiva.it ha precisato: “il signor Francesco Cozza, pur essendo stato proposto e valutato come una delle ipotesi a cui affidare la panchina dell’Acr Messina, non è al momento la scelta prioritaria su cui si sta orientando la proprietà come nuovo allenatore del Messina. Come preannunciato col precedente comunicato, il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato nei prossimi giorni”.