Calcio – Oggi la presentazione del San Giorgio Calcio
Nuovo organico, staff tecnico e dirigenza: la squadra neroverde si presenta ai tifosi al lido Pepy's Beach con il cabarettista Pasquale Caprì
04 Settembre 2018 - 09:54 | di Michele Favano
L’ ASD San Giorgio Calcio comunica che, in data odierna a partire dalle ore 19.00, presso il lido “Pepy’s Beach”, sito presso la via Marina sottostante il Lungomare Falcomatà, si terrà la presentazione ufficiale della squadra. L’evento sarà condotto dal moderatore Gianluca Trunfio e allietato dalla gradita partecipazione di Pasquale Caprì, noto cabarettista e showman reggino. Pertanto, si invitano i tifosi neroverdi, gli appassionati e gli addetti ai lavori, a non mancare a questo appuntamento. La presentazione verterà sui seguenti temi:
- brevi cenni sul sodalizio San Giorgio
- nuovo organico e staff tecnico
- organigramma dirigenziale societario
- considerazioni finali dei protagonisti
Ufficio Stampa
ASD San Giorgio 2012
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