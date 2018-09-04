L’ ASD San Giorgio Calcio comunica che, in data odierna a partire dalle ore 19.00, presso il lido “Pepy’s Beach”, sito presso la via Marina sottostante il Lungomare Falcomatà, si terrà la presentazione ufficiale della squadra. L’evento sarà condotto dal moderatore Gianluca Trunfio e allietato dalla gradita partecipazione di Pasquale Caprì, noto cabarettista e showman reggino. Pertanto, si invitano i tifosi neroverdi, gli appassionati e gli addetti ai lavori, a non mancare a questo appuntamento. La presentazione verterà sui seguenti temi:

brevi cenni sul sodalizio San Giorgio

nuovo organico e staff tecnico

organigramma dirigenziale societario

considerazioni finali dei protagonisti

Ufficio Stampa

ASD San Giorgio 2012