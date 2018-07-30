Con qualche minuto di anticipo sull’orario previsto nella mattinata odierna (lunedì 30 luglio) il Roccella agli ordini di mister Giampà e del suo vece, Loiarro, ha iniziato a sudare inaugurando di fatto la seconda settima di allenamenti pre-campionato.

Scuffia e compagni hanno lavorato intensamente dal punto di vista atletico, nel pomeriggio previsto un lavoro col pallone. Unico assente capitan Malerba fermo ai box a causa di un leggero infortunio.

Intanto è stato ufficializzato il primo acquisto stagionale, ci riferiamo all’attaccante Andrea Santoro proveniente dal Catania che nell’ultima stagione calcistica è stato in prestito al Troina, formazione peraltro inserita nello stesso girone del Roccella, vera sorpresa del torneo, la squadra allenata da Pagana ha concluso al primo posto in coabitazione con la Vibonese, con i rosso blu che poi in finale giocata all’Oreste Granillo di Reggio Calabria hanno avuto la meglio solo dopo i calci di rigore.

Gli allenamenti, due sedute al giorno, per questa settimana continueranno fino a sabato prossimo, mentre giovedì 2 agosto con inizio alle ore 16:30-17:00 al “N. Muscolo” sarà ospitato il Borgia, formazione che prenderà parte al campionato di Promozione calabrese.