L’ ASD San Giorgio Calcio comunica ufficialmente la rosa che, ai nastri di partenza del campionato di Prima Categoria, sarà a disposizione del nuovo mister Alberto Galluso, con il chiaro obiettivo e chiare ambizioni di vertice e con la consapevolezza di poter iscriversi a pieno titolo alla ricorsa alla Promozione. In sede di presentazione, sono state diramate anche tutte le cariche societarie e i ruoli dello staff tecnico. Sinora nessuno si era mai esposto prima, ma guardando i nomi in organico è inutile nascondersi. Così anche i dirigenti e i componenti dello staff tecnico hanno sposato questo progetto e una politica societaria fondata sulla cooperazione e forte spirito di gruppo. Questo il San Giorgio formato 2018/2019, partendo dai portieri e finendo con gli attaccanti, proseguendo con lo staff tecnico e quello dirigenziale.

La rosa del San Giorgio 2018/2019

Portieri:

Ugo Cuzzucoli, Cristian Marcianò, Antonino Paviglianiti;

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Difensori:

Antonio Nocera, Alex Raiola, Antonino Caridi, Cesare Errigo, Antonino Libri, Salvatore Zavettieri, Loris Nicolò, Massimo Di Lorenzo, Eduardo Sarica (1998), Matteo Mellace (1998), Giuseppe Libri (1998), Domenico Luvarà (1998), Giorgi Tchantura (2000);

Centrocampisti:

Adriano Caridi (C), Antonio Laurendi, Natale Borghetto, Tullio Borghetto, Giovanni D’Ascola, Carmelo Caracciolo, Giuliano Centofanti, Demetrio Nicolò, Consolato Amaddeo,Carlo Chetri, Carmelo Mandalari, Luca Ficara (2000), Giuseppe Caridi (2001), Damiano Puntillo (2002);

Attaccanti:

Antonio Crisalli, Davide Borghetto, Cristian Mauro (2000), Marco Siclari (2000), Giuseppe Condemi (2001).

Staff tecnico e organigramma societario

Staff Tecnico:

Allenatore: Alberto Galluso

Preparatore atletico: Francesco Alati

Preparatore portieri: Rosario Mazzacua

Organigramma dirigenziale:

Presidente amministrativo: Bruno Caridi ‘80

Presidente onorario: Bruno Caridi ‘66

Vice-Presidente: Francesco Ferrante

Direttore Generale: Antonino Idotta

Direttore Sportivo: Angelo Latella

Resp. Segreteria: Antonino Martorano