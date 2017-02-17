Callipo, tris di agrumi calabresi per nuove confetture bio

“L’aroma intenso del Bergamotto, detto anche ‘oro verde di Calabria’, la dolcezza delle clementine, il rosso brillante delle arance tarocco: sono i pregiati agrumi calabresi le materie prime d’eccellenza delle nuove confetture biologiche che arricchiscono la linea ‘Dalla nostra Terra’ di Callipo. Con le new entry Confettura di bergamotto Bio, Confettura extra di clementine Bio, Confettura extra di arance Bio Callipo conferma la propria attenzione verso i consumatori attenti a un’alimentazione sana ed equilibrata che orientano sempre più le loro scelte verso prodotti biologici e genuini”. E’ quanto comunica una nota dell’azienda.

“Tutta la gamma di confetture e composte Callipo ‘Dalla nostra Terra’ – assicura – è caratterizzata, infatti, da materie prime selezionate di alta qualità coltivate con metodi sostenibili e lavorate appena raccolte dai campi. Le confetture agli agrumi provengono da agricoltura biologica certificata, prodotta con l’aggiunta di zucchero di canna biologico, senza coloranti né conservanti e con il 50% di frutta”.

“Si tratta di prodotti che soddisfano i nuovi trend salutistici grazie alle materie prime utilizzate come il bergamotto, la cui produzione totale proviene al 90% dalla Calabria, detto anche elisir della buona vita proprio per essere noto come agrume della salute, oltre ad essere ricercato da chef e pasticceri per l’alta ristorazione. Le confetture di agrumi sono prodotti certificati senza glutine e vegani, perfetti per preparare ottime crostate, torte, per una colazione sana ed equilibrata o per rendere speciali piatti salati”, conclude.