Campo da baseball: il Comune individua le soluzioni possibili con le associazioni di atletica reggine

Si è svolto a Palazzo San Giorgio un tavolo tecnico, voluto dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, con l’obiettivo di individuare soluzioni alle criticità emerse nei giorni scorsi dopo la chiusura del campo di baseball di Viale Calabria nel quale si allenavano atleti di diverse società. Per il Comune erano presenti l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Brunetti, il consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella e il capo di Gabinetto Antonio Ruvolo, mentre per la Fidal c’era il delegato provinciale Marco Vitale. All’interlocuzione hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni Atletica Barbas, Luigi Barbarello; Atletica Brothers la presidente Lucia Tramontana e due tecnici; Atletica Minniti di Giuseppe Pignata.

Leggi anche

Nel corso dell’incontro, l’assessore Brunetti ha ribadito la volontà dell’Amministrazione di sostenere in modo equo tutte le discipline sportive. “La scelta di investire nel campo Coni, così come nella palestra di San Giovannello, nasce dalla convinzione – ha detto Brunetti – che tutti gli sport debbano avere la stessa dignità. Questo tavolo è stato convocato per trovare soluzioni a problemi che nessuno di noi avrebbe voluto affrontare. Con o senza proteste, continueremo a lavorare per il bene della città e degli sportivi“.

Il delegato Latella ha chiarito: “Siamo qui per discutere criticità che derivano anche da fattori esterni. La riqualificazione del campo Coni, attesa da oltre trent’anni, comporta inevitabilmente delle difficoltà. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e porteranno alla realizzazione di una struttura a otto corsie, unica nel suo genere da Napoli in giù. Esiste una parte burocratica che influisce sui tempi, ma le polemiche non aiutano. I rallentamenti non sono imputabili all’Amministrazione, che ha comunque messo a disposizione le risorse necessarie. I ragazzi devono potersi allenare in strutture adeguate. Stiamo lavorando anche per garantire l’idoneità degli impianti“.

Per quanto riguarda le attività legate alla corsa, sono state prospettate diverse soluzioni: l’utilizzo di aree in Viale Calabria, accanto al campo di baseball e dietro il Botteghelle; il campo di Ciccarello; la realizzazione di un pistino già previsto nel progetto del campo Coni; oppure, in ultima ipotesi, ha specificato Latella, “l’utilizzo del campo di rugby di San Cristoforo in fasce orarie compatibili con le attività già in corso“. È stato inoltre annunciato un sopralluogo congiunto a cui parteciperanno Brunetti, Latella, Ruvolo e Vitale per verificare lo stato delle strutture. Per l’impianto di Gallina, destinato alle discipline dei salti e dei lanci, l’Amministrazione ha comunicato tempi certi per il completamento dei lavori, compreso il posizionamento delle piattaforme e il montaggio delle attrezzature. Una volta ultimato, l’impianto sarà dato in convenzione all’Università Mediterranea e resterà a disposizione degli sportivi.

In chiusura, il delegato provinciale della Fidal, Marco Vitale, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra Amministrazione comunale e Federazione. Dichiarandosi soddisfatto dell’esito della riunione, ha inoltre precisato che la Fidal non prenderà parte ad eventuali manifestazioni di protesta legate alle tematiche discusse.