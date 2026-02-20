‘Carbonara Festival’ a Reggio: Battaglia e Tripodi incontrano gli organizzatori. Il programma

Si è tenuto questa mattina a Palazzo San Giorgio un incontro tra il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, e l’assessore alle Attività produttive, Alex Tripodi, e i rappresentanti del “Carbonara Festival”: Silvia Vita, Presidente dell’Associazione Mercato delle Eccellenze Italiane, e Marco Moliterno, soggetto attuatore responsabile della parte relativa alla somministrazione.

Presente anche il consigliere di opposizione Giuseppe De Biasi che ha contribuito a concretizzare l’iniziativa. Al centro del confronto, l’evento culinario dedicato alla più celebre ricetta della tradizione romana che, fino a domenica, animerà la città portando in riva allo Stretto i gusti e i sapori della cucina capitolina accompagnati da musica romana.

L’incontro ha anche consentito di aprire scenari interessanti per tutto il territorio calabrese. Il sindaco Battaglia e l’assessore Tripodi hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata con l’Associazione Mercato delle Eccellenze Italiane per valorizzare le produzioni tipiche locali, in particolar modo quelle del territorio metropolitano, coinvolgendo anche la Città metropolitana.

«Si sta valutando la possibilità di inserire all’interno dell’itinerario dell’Associazione Mercato delle Eccellenze Italiane un format che riguardi il prodotto tipico calabrese e reggino -hanno dichiarato il Sindaco e l’Assessore – su questo è iniziata un’interlocuzione».

«La manifestazione – hanno concluso gli Amministratori – rappresenta un segnale concreto dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, in un’ottica di sviluppo delle attività produttive locali e di valorizzazione dell’identità culturale reggina».

Il programma si svolgerà sul Lungomare Falcomatà, all’altezza della Rosa dei Venti e di Piazza Indipendenza fino a domenica 22 febbraio, con ingresso libero e servizi attivi no-stop; coi seguenti orari: venerdì dalle 18 a mezzanotte; sabato e domenica dalle 11.30, con chiusura rispettivamente a mezzanotte e alle 22.

Sul fronte dell’intrattenimento sabato sera e domenica a pranzo si esibiranno dal vivo con stornelli romani e musica italiana. Domenica mattina, dalle 11 alle 15, è previsto uno spazio dedicato all’intrattenimento per i più piccoli.Il cuore della manifestazione sarà il cibo e i piatti del ricco menù della tradizione romana che spazia dai tre grandi primi, carbonara, cacio e pepe e amatriciana, fino ai supplì in tre varianti, passando per carciofi alla giudia, fiori di zucca, filetto di baccalà, coda alla vaccinara, abbacchio scottadito, trippa alla romana, porchetta d’Ariccia IGP, pinsa romana in 8 versioni e puccia romana in 6 versioni, fino ai dolci tipici come maritozzi con la panna, bombe, ciambelle e pangocciole. Non mancheranno birra fresca, cocktail, spritz e vino dei Castelli Romani. Sarà possibile assaporare una versione della carbonara rivisitata con la nduja.

Disponibili anche opzioni vegane e vegetariane. Per i celiaci è stata allestita una cucina certificata e incontaminata con primi piatti della tradizione, fritti, porchetta IGP e dolci del giorno. I posti a sedere con tavoli e panche sono liberi, senza necessità di prenotazione, e tutte le pietanze sono disponibili anche in asporto. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Boom Eventi e Warsteiner.