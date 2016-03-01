Catanzaro: al Politeama il concerto di Mario Biondi

Unica data calabrese del Beyond tour: Mario Biondi sarà il 3 aprile al Teatro Politeama di Catanzaro con i brani del nuovo album e le cover dei Commodores

Proseguono a pieno ritmo i preparativi della macchina organizzativa messa in moto per l’unica data calabrese della nuova sessione del Beyond tour che sta portando in queste settimane Mario Biondi nei migliori teatri d’Italia e che lo farà arrivare anche a Catanzaro, il prossimo 3 aprile, per un imperdibile concerto al Teatro Politeama.

Dopo gli straordinari successi dei live in tutta la penisola e anche all’estero del 2015, anche le nuove date del Beyond tour stanno registrando sold out su sold out, occasione unica per ascoltare i grandi successi della voce “black” tutta siciliana che il mondo ci invidia insieme ai brani dell’ultimo album, “Beyond” appunto, e a quelli aggiunti nella versione Special edition.

L’album Beyond e i brani dei Commodores

Parliamo dei 5 storici brani reinterpretati della band funk/soul della Motown Record, i Commodores, “Three Times a Lady”, “Easy”, “Brick House”, “Lady (You Bring Me Up)” e “Nightshift”, che vanno ad arricchire “Beyond” (Sony Music), un album dal sound moderno nel quale lo stile di Mario Biondi si sperimenta in nuove sonorità, accrescendo il prisma della sua vocalità già nelle prime 13 straordinarie tracce.

Beyond è una produzione curata da musicisti d’eccellenza tra i quali i Dap-Kings, gruppo musicale funk/soul di Brooklyn, band di Sharon Jones che ha collaborato con Amy Winehouse ed altri artisti. Tra gli autori dei brani Bernard Butler (ex chitarrista degli Suede) e D.D.Bridgewater. Dopo i primi singoli estratti “Love Is A Temple”, e “I Chose You”, è attualmente in rotazione radiofonica “You Can’t Stop This Love Between Us”. Sul palco con Mario Biondi ci sarà la sua band, che lo accompagna per tutto il “Beyond tour”, composta da: Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, Marco Scipione al sax e Fabio Buonarota alla tromba.

Biglietti e prezzi

I biglietti ancora disponibili per la data catanzarese possono essere acquistati nelle prevendite abituali attraverso la Ticket Service Calabria (www.ticketservicecalabria.it) partner esclusivo per la nostra regione della TicketOne, ai seguenti prezzi, comprensivi di prevendita: platea 69,00 euro; piano rialzato 63,00 euro; primo piano 57,50 euro; secondo piano 46,00 euro; terzo piano 34,50 euro; loggione non numerato 25,00 euro.