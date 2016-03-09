Catanzaro: tutto esaurito per concerto di Eman al Politeama

Ha registrato il tutto esaurito in meno di 24 ore il concerto di Eman del prossimo 19 marzo al Teatro Politeama. La tappa inaugurale del tour del cantautore catanzarese rappresenterà per la città una grande festa in musica in compagnia di uno dei suoi talenti emergenti che con il disco d’esordio “Amen” nella prima settimana si è classificato tra i quaranta artisti che hanno hanno venduto di più in Italia. Il sindaco e presidente della Fondazione Politeama, Sergio Abramo, che ha accolto con entusiasmo la proposta del consigliere comunale Marco Polimeni di ospitare l’apertura del tour di Eman a Catanzaro, ha così espresso la sua soddisfazione dopo aver appreso del “sold out” raggiunto in poche ore: “I tantissimi giovani che seguono Eman fin dai suoi primi passi – ha detto – hanno dimostrato grande affetto verso un artista da sempre legato alla sua terra. L’appuntamento al Politeama sarà l’occasione per tanti di poter scoprire o apprezzare la crescita artistica di un cantautore moderno che sta portando in alto il nome della città al di fuori dei suoi confini”.

Il direttore generale del Politeama, Aldo Costa, ha aggiunto che “è un grande motivo di orgoglio poter offrire la cornice del teatro ad un talento in grado di coniugare diversi stili musicali e che merita di essere conosciuto da una platea sempre più ampia”. Il consigliere Marco Polimeni ha, infine, sottolineato che “l’evento del Politeama, a cui il pubblico ha aderito con grande entusiasmo, rappresenterà l’opportunità per tanti giovani di avvicinarsi al teatro e, al tempo stesso, un’occasione importante di crescita per l’artista catanzarese che sta scalando le classifiche nazionali”.