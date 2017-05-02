A Catona la presentazione del libro di Ornella Della Libera con Antonio Marziale
A Catona la libreria 'L’Isola che non c’è' presenta il libro di Ornella Della Libera con Antonio Marziale, garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Calabria
02 Maggio 2017 - 09:41 | di Vincenzo Comi
“L’Isola che non c’è – la libreria dei bambini” presenta il libro di Ornella Della Libera “Tredici casi per un’agente speciale”. Un libro rivolto all’attenzione degli adulti ma che si riferisce alla sfera adolescenziale, attraverso il racconto di una ‘poliziotta tra i bambini’, che indaga su episodi di violenza su ragazzi e adolescenti.
L’evento, fortemente voluto da Simona Lofaro, titolare della libreria, si terrà a Catona mercoledì 3 maggio nel salone della ‘Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore’ alle ore 17.00.
La presentazione del volume edito da Rizzoli, oltre che della presenza dell’autrice, l’ispettore capo della Polizia e scrittrice Ornella Della Libera, si avvarrà della partecipazione di Antonio Marziale Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria. Modererà il giornalista Francesco Scopelliti.
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