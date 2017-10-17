Per il ventiquattresimo anno consecutivo, Bill Gates è l’uomo più ricco degli Stati Uniti con 89 miliardi di dollari, un patrimonio aumentato di 8 miliardi. Nella classifica redatta da Forbes, che comprende i 400 più ricchi del Paese nel 2017, il secondo posto è occupato, per il secondo anno consecutivo, da Jeff Bezos, con un patrimonio aumentato di 14,5 miliardi a 81,5 miliardi di dollari. Il podio è chiuso, ancora una volta, da Warren Buffett, salito da 65,5 a 78 miliardi di dollari.

È stato, secondo Forbes, un altro anno record per i più ricchi del Paese, visto che il patrimonio del 400esimo in classifica è stato quest’anno più alto di quasi il 18% rispetto al 2016, salendo da 1,7 a 2 miliardi di dollari. La ricchezza totale degli americani in classifica è aumentata da 2.400 a 2.700 miliardi di dollari e il patrimonio medio è salito da 6 a 6,7 miliardi di dollari. Tutte le persone nei primi dieci posti in classifica sono più ricche dello scorso anno di almeno un miliardo.

Le 22 novità della classifica, tra cui Rocco Commisso

Tra i 400 più ricchi ci sono 22 novità, tra cui il cofondatore di Netflix, Reed Hastings, e Rocco Commisso, nato in Calabria, fondatore di Mediacom, azienda di telecomunicazioni, e proprietario dei New York Cosmos, squadra di calcio di Brooklyn.

Commisso, che va fiero delle sue origini calabresi, spiega che la sua infanzia a Marina Gioiosa gli ha permesso di imparare a suonare la fisarmonica e a giocare a calcio: “Sempre con il pallone fra i piedi sulle spiagge del mio paese. Grazie alla musica ho avuto accesso a un buon liceo nel Bronx e con il calcio mi sono potuto permettere di studiare alla Columbia University”, rivela nelle dichiarazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport.

Il calo di Donald Trump e di chi ha perso patrimonio

Tra i 400 in classifica, solo in 51 hanno un patrimonio inferiore allo scorso anno: il maggior ‘rosso’ lo ha fatto registrare il presidente Donald Trump, la cui fortuna è scesa di 600 milioni a 3,1 miliardi di dollari.

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