Il Centro di Aggregazione di Vibo celebra la Giornata della Memoria
Il Centro di Aggregazione di Vibo Valentia apre il ciclo Tè con te nella Giornata della Memoria, con l'assessore Lorenza Scrugli e poesie sulla Shoah
26 Gennaio 2017 - 16:02 | di Federica Geria
Anche il Centro di Aggregazione di Vibo Valentia celebra domani, venerdì 27 gennaio,la Giornata della Memoria. E lo fa inaugurando la serie di incontri denominati “Tè con te”. Ospite di esordio è l’assessore alle Politiche Sociali, Lorenza Scrugli, che è un po’ la “padrona di casa”, con la quale dialogherà amabilmente il socio Vincenzo Neri, con intervalli poetici a cura di Totò Valenzise che declamerà alcune poesie sulla Shoah. L’appuntamento è nella rinnovata sala conferenze del Centro in via Enrico Gagliardi con inizio alle ore 17.
“Questa è una delle tante iniziative che il direttivo ha messo in cantiere per dare nuova vita al Centro – spiega il presidente Michele La Rocca – Ci sono ancora tante novità che renderemo note a breve e che abbiamo inserito nel Piano Programmatico 2017 approvato dall’Assemblea dei Soci proprio qualche giorno fa. Tra questi tanti servizi per i soci tra cui il Caf e, speriamo, il Banco Alimentare”.
Le novità del Centro: Donne per la Città
Ha iniziato la sua attività anche il gruppo Donne per la Città e sono state firmate le convenzioni con Officina Promozione Civica, associazione storico culturale ViboInsieme, rinnovata la collaborazione con l’Unione Ciechi e Ipovedenti, mentre è in itinere quella con Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), il Tribunale del Malato e Cittadinanza Attiva. In appena un mese dalle elezioni, dunque, tanta carne al fuoco e poco fumo per il rinnovato direttivo del Centro di Aggregazione di via Gagliardi.
“Devo dire che tutti i soci hanno recepito la positività del nuovo corso – aggiunge il segretario Guido Maduli – Tutti pronti a collaborare in quello che è il puro spirito di aggregazione e promozione sociale, dobbiamo ringraziare tutti e in particolare gli altri componenti del direttivo”.
Rinnovati gli organismi del Centro
Intanto, nei giorni scorsi sono stati rinnovati altri organismi del Cas: sindaci revisori dei conti sono stati eletti Carlo Fabroni, Francesco Di renzo, Serafino Profiti; mentre il collegio dei Probi Viri sarà formato da Aurelio Valenzise, Antonio Neri, Antonella Frattin.
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