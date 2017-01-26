Il Centro di Aggregazione di Vibo celebra la Giornata della Memoria

Anche il Centro di Aggregazione di Vibo Valentia celebra domani, venerdì 27 gennaio,la Giornata della Memoria. E lo fa inaugurando la serie di incontri denominati “Tè con te”. Ospite di esordio è l’assessore alle Politiche Sociali, Lorenza Scrugli, che è un po’ la “padrona di casa”, con la quale dialogherà amabilmente il socio Vincenzo Neri, con intervalli poetici a cura di Totò Valenzise che declamerà alcune poesie sulla Shoah. L’appuntamento è nella rinnovata sala conferenze del Centro in via Enrico Gagliardi con inizio alle ore 17.

“Questa è una delle tante iniziative che il direttivo ha messo in cantiere per dare nuova vita al Centro – spiega il presidente Michele La Rocca – Ci sono ancora tante novità che renderemo note a breve e che abbiamo inserito nel Piano Programmatico 2017 approvato dall’Assemblea dei Soci proprio qualche giorno fa. Tra questi tanti servizi per i soci tra cui il Caf e, speriamo, il Banco Alimentare”.

Le novità del Centro: Donne per la Città

Ha iniziato la sua attività anche il gruppo Donne per la Città e sono state firmate le convenzioni con Officina Promozione Civica, associazione storico culturale ViboInsieme, rinnovata la collaborazione con l’Unione Ciechi e Ipovedenti, mentre è in itinere quella con Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), il Tribunale del Malato e Cittadinanza Attiva. In appena un mese dalle elezioni, dunque, tanta carne al fuoco e poco fumo per il rinnovato direttivo del Centro di Aggregazione di via Gagliardi.

“Devo dire che tutti i soci hanno recepito la positività del nuovo corso – aggiunge il segretario Guido Maduli – Tutti pronti a collaborare in quello che è il puro spirito di aggregazione e promozione sociale, dobbiamo ringraziare tutti e in particolare gli altri componenti del direttivo”.

Rinnovati gli organismi del Centro

Intanto, nei giorni scorsi sono stati rinnovati altri organismi del Cas: sindaci revisori dei conti sono stati eletti Carlo Fabroni, Francesco Di renzo, Serafino Profiti; mentre il collegio dei Probi Viri sarà formato da Aurelio Valenzise, Antonio Neri, Antonella Frattin.