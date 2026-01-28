Le allieve del Centro Studi Danza al Teatro Cilea

Il Gran Concerto di Capodanno, appuntamento simbolo dell’inizio del nuovo anno, ha trasformato il Teatro Francesco Cilea in un luogo di incontro tra musica, danza e comunità. Un evento di alto profilo culturale che ha visto la città riunirsi attorno alla bellezza delle arti performative, grazie alla presenza dell’Orchestra del Teatro “Francesco Cilea”, diretta dal Maestro Alessandro Tirotta, e a un programma capace di coniugare tradizione, eleganza e intensità emotiva.

Accanto alla musica sinfonica, la danza ha assunto un ruolo di primo piano grazie alla partecipazione delle allieve del Centro Studio Danza, che hanno impreziosito la serata con interventi coreografici di grande raffinatezza e forza espressiva. La loro presenza non è stata un semplice accompagnamento scenico, ma una parte integrante della narrazione artistica del concerto: corpi in movimento capaci di dialogare con l’orchestra, restituendo al pubblico immagini di armonia, disciplina e poesia visiva. All’interno del programma coreografico, un contributo significativo è arrivato anche dalla scuola di danza “Nuova Fata Morgana”, diretta dal Maestro Giuseppe Modafferi. Le coreografie del valzer, così come la presenza dei ballerini in scena, hanno arricchito ulteriormente l’impianto scenografico della serata, restituendo al pubblico l’eleganza e la tradizione del repertorio classico, in perfetta sintonia con l’atmosfera del Concerto di Capodanno.

Al centro di tutto questo importante contributo artistico si distingue la figura della direttrice e professoressa Gabriella Cutrupi. Il suo ruolo va ben oltre la firma delle coreografie: è guida educativa, riferimento artistico e punto di equilibrio tra rigore tecnico e sensibilità creativa. Attraverso il suo lavoro, le giovani danzatrici hanno potuto vivere un’esperienza di altissimo valore formativo, confrontandosi con un palcoscenico prestigioso e con una produzione musicale di livello professionale.

La visione pedagogica di Gabriella Cutrupi emerge con chiarezza: la danza come strumento di crescita, come linguaggio capace di educare alla bellezza, al rispetto del lavoro collettivo e alla responsabilità artistica. Portare le proprie allieve su un palcoscenico istituzionale, in un evento che rappresenta un rito collettivo per la città, significa offrire loro non solo visibilità, ma soprattutto consapevolezza del proprio ruolo culturale.

Il Gran Concerto di Capodanno si conferma così non solo come evento musicale di rilievo, ma come spazio di valorizzazione delle eccellenze formative del territorio. La partecipazione del Centro Studio Danza testimonia come l’investimento nella formazione artistica dei giovani possa tradursi in qualità, professionalità e bellezza condivisa.

In un teatro vestito a festa, musica e danza si sono incontrate in perfetta armonia, offrendo a Reggio Calabria un augurio che va oltre l’inizio dell’anno: quello di una comunità che cresce attraverso la cultura, sostenuta da maestri, istituzioni e giovani talenti pronti a dare voce – e corpo – all’arte.