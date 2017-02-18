Il centro territoriale A.I.Par.C. di RC si presenta al grande pubblico

Presentata la squadra del direttivo davanti a una sala gremita e alle autorità: chi guida la nuova associazione e chi era presente

Una sala conferenze stracolma ha salutato la nascita dell’associazione A.I.Parc Reggio Calabria, presieduta dalla prof. Renata Melissari Poeta, che mercoledì 15 febbraio, alla presenza di autorità civili ed ecclesiali, ha presentato la propria “squadra”. Un direttivo giovane e motivato, che si avvale dell’esperienza pluriennale nel mondo dell’associazionismo della Vice Presidente Prof. Mariella Laurendi Lucisano e della segretaria Prof. Maria Giovanna Santoro.

Il delicato ruolo di tesoriere è stato affidato alla dott.ssa Giuseppina Poeta mentre a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti sono la dott.ssa Agnese Longo Leo, la dott.ssa Antonia Lanucara e il dott. Marcantonio Sorrenti. La compagine posta al vertice della neonata struttura associativa è poi completata dalle consigliere dott. Rita Leuzzi, dott.ssa Anna Stajano e Prof. Mariangela Monaca.

Tanti gli attestati di stima manifestati dalle autorità presenti, tra cui l’Assessore all’Educazione ed Istruzione del Comune di Reggio Calabria dott.ssa Anna Nucera e la Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria Avv. Ombretta Florio (presenti anche le consigliere dott.ssa Rita Leuzzi e Avv. Gabriella Porpiglia). Le conclusioni, arrivate dopo le parole di apprezzamento e di incoraggiamento espresse anche da alcuni dei rappresentanti delle molte associazioni presenti, sono state affidate al dott. Franco Arcidiaco, il quale ha sottolineato l’importanza della diffusione trasversale della cultura in tutti gli ambiti sociali e generazionali.

Ad intrattenere il pubblico con la magistrale esecuzione, rigorosamente dal vivo, di alcuni brani musicali, Ludowika Tripodi al flauto e Ludovica Cordova al violoncello.