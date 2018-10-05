Prenderanno il via domani mattina (venerdì) 5 ottobre e fino a domenica 7 ottobre, le gare del Tennis Europe Master Junior 2018, la competizione sportiva che vedra’ protagonisti, sui campi del Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, i migliori under 14 e under 16 maschile e femminile.

Al Masters di quest’anno prenderanno parte, sulla base del ranking internazionale 2017, rispettivamente 16 tennisti e 16 tenniste, under 14 /16, in rappresentanza di quattordici Paesi Europei (Serbia, Ucraina, Bulgaria, Lituania, Repubblica Ceca, Bosnia, Croazia, Lettonia, Russia, Macedonia, Polonia, Italia, Biellorussia e Svizzera). A difendere i colori azzurri dell’Italia saranno due giovani tennisti, si tratta di Niccolò Ciaravelli e Georgia Pedone entrambi impegnati nell’under 14.

Il Circolo Polimeni ospita l’evento per l’undicesima volta



Il Circolo Tennis Rocco Polimeni ospiterà l’evento per l’undicesima volta, un motivo di grande soddisfazione per il sodalizio reggino, presieduto da Igino Postorino. Nel corso della presentazione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Fit Calabria, Joe Lappano, il vicepresidente Fit Calabria, Richy Tirotta, Nino Marasco del comitato regionale Fit Calabria, il delegato sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella, Irene Pignata della giunta regionale Coni Calabria.

Il torneo internazionale offrirà l’occasione di assistere a incontri di tennis con alto livello tecnico e darà l’opportunità di confronto tra realtà culturali europee in un contesto di esaltazione dei valori fondanti dello sport. Nella fase preparatoria si sono disputati 90 tornei, in 50 Paesi e con una copertura mediatica radio/televisiva di oltre 1000 ore.

A Reggio Calabria saranno circa 100 gli ospiti tra atleti, coach, familiari e delegazioni del Tennis Europe.

Ad accogliere i giovani tennisti, staff e accompagnatori è stato il Presidente del Circolo Tennis Rocco Polimeni, in rappresentanza del Consiglio Direttivo del Circolo (Ezio Privitera, Costantino Nieddu del Rio, Ninni Romeo, Emilio Cozzupoli, Sabrina Albanese, Luigi Gabrijelcic, Maurizio Romolo, Luigi Colico, Salvatore De Salvo, Domenico Catanzaro) e di tutti i numerosi soci che hanno sempre dimostrato grande interesse nei confronti della competizione internazionale. Il Torneo sarà diretto dal Giudice Arbitro internazionale Riccardo De Biasi, già presente nelle passate edizioni e molto apprezzato dal pubblico di casa.

A Reggio Calabria saranno designati in vincitori finali dell’edizione 2018. In passato al Junior Masters hanno vinto campioni del calibro di Noah, Becker, Moya, Nadal, Seles, Graf, Henin. Al Circolo Polimeni, proprio negli anni passati hanno avuto modo di dimostrare il loro valore gli attuali campioni quali: Simona Halep (attuale n.1 della classifica WTA), Jelena Ostapenko (attuale n.15 WTA), la talentuosa svizzera Belinda Bencic, e il tedesco Alexandre Zverev (attuale n.5 della classifica ATP).

Oltre a rinnovare tutti i campi di gioco è stato creato il Villaggio all’interno del quale i cittadini e le delegazioni nazionali potranno apprezzare e conoscere tra le più importanti istituzioni culturali della Città di Reggio Calabria, tra questi il Consorzio del Bergamotto, rappresentato dal presidente Ezio Pizzi, e le associazioni di volontariato Ail e Adspem (rappresentata da Pinuccia Strangio), nonché il prezioso contributo delle scuole che saranno presenti a supporto dell’iniziativa.

Anche quest’anno il Panathlon, rappresentato dal Governatore del Distretto, Antonio Laganà, e dal Presidente di Reggio, Tonino Raffa, assegnerà il premio “fair play”. Ai vincitori under 16 e 14 maschile sarà assegnato il prestigioso Trofeo dello Strigile “Domenico Travia” e la Coppa “Federico Bianco”, inoltre il Circolo assegnerà il premio d’onore “Antonino Romeo”.

Di seguito il programma degli incontri:

Venerdì 5 ottobre: h. 09.00 – 13.00 / h. 14.30 – 17.30 incontri quarti di finale.

Sabato 6 ottobre: h. 09.00 – 13.00 / h. 14.30 – 17.30 incontri semifinali.

Domenica 7 Ottobre: h. 09.00 incontri finale – 3°/4° posto; h. 10.30 Finale Under 16 M. – Under 16 F. – Under 14 F – Under 14 M.; h. 12.30 Incontri di Finale – 5°/6°/7°/8° posto; h. 17.30 Cerimonia di premiazione.

(Nelle foto in allegato i due tennisti italiani: Niccolò Ciaravelli e Georgia Pedone e i partecipanti alla conferenza stampa della presentazione 2018)