Si è svolta a Reggio Calabria la cerimonia di premiazione del Campionato Sociale 2024 della Scuderia Aspromonte. Nata nel 1952, la compagine sportiva reggina ha celebrato la sua settantaduesima stagione di ininterrotta attività agonistica, traguardo unico nell’intero panorama automobilistico nazionale. Ad ospitare la grande festa organizzata dal presidente Lello Pirino è stata la bellissima location dell’Hotel Eubea di Spiniello Ferruccio. Tra le tante autorità presenti, è intervenuto per l’occasione anche l’onorevole Francesco Cannizzaro, da sempre vicino alle attività della Scuderia Aspromonte e parte integrante della stessa in qualità di pilota. La stagione sportiva 2024 ha incoronato campione sociale il reggino Luigi Molinetti, autore di una annata sportiva encomiabile ed a dir poco perfetta, con ottimi risultati anche al di fuori della nostra regione.

Tanti temi sportivi sono stati trattati nel corso della giornata. Tra tutti spicca per importanza la ormai nota problematica che sta facendo stentare la partenza della stagione 2025. Il reperimento di polizze assicurative a prezzi competitivi è diventato, infatti, sempre più difficile. Il presidente Lello Pirino e tutto il direttivo della Scuderia si augurano che possa presto essere trovata una soluzione e nel contempo si congratulano con tutti gli associati per gli ottimi risultati conseguiti nel 2024.