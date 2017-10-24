Venerdì 20 ottobre ha aperto Ex nello storico locale di via Melacrino 32: menù con taglieri, hamburger, carni pregiate e una carta dei vini

Semplicemente Ex. Venerdi 20 ottobre si è aperto il sipario sullo storico locale di via Melacrino, civico 32 (Clicca per guardare le FOTO e il VIDEO dell’inaugurazione). Tutti i reggini, nel corso degli anni, lo hanno chiamato ex Capolinea, ex Malto Gradimento, ex Fermento.

Con “Ex” adesso si avvia una nuova fase: “Questo locale ha fatto la storia di Reggio Calabria sin dalla fine degli anni ’80, abbiamo giocato con i nomi, scegliendo Ex. La nostra intenzione è quella di creare un ambiente sereno, dove si può chiacchierare in relax, con la giusta musica in sottofondo”, dichiara Raffaele Zito, uno dei soci di Ex.

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Ricco e vario il menu, che prevede diversi taglieri, hamburger al piatto, carni pregiate e tanto altro. Uno dei punti di forza è sicuramente la scrocchiarella, da gustare nei modi più disparati.

Qualità e la parola chiave. Da Ex vi è una continua ricerca delle materie prima, sarà un laboratorio di sapori in cui poter proporre e scoprire ogni settimana piatti e pietanze nuove. “Vogliamo che sia un posto di alta qualità, per questo motivo abbiamo scelto di lavorare con le migliori aziende sia di salumi che formaggi. Abbiamo inserito -spiega Domenico Trunfio, uno dei soci- anche una nutrita carta dei vini, con un occhio di riguardo per le eccellenze del nostro territorio come l’azienda tramontana. Speriamo e vogliamo che Ex diventi un punto di ritrovo per Reggio Calabria”.

Per info e prenotazioni: tel. 0965.1893153 – cell. 371 166 3418