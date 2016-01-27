Chiara e Martina Scarpari al ‘Cilea’ per il Memorial ‘Mino Reitano’

Anche quest’anno torna il consueto spettacolo in ricordo del grande artista calabrese prematuramente scomparso, Mino Reitano. A fare da sfondo alla kermesse -che si terrà mercoledì 27 gennaio in occasione del settimo anniversario della morte- sarà il palcoscenico del Teatro Cilea di Reggio Calabria sul quale si alterneranno, in ricordo dell’artista, grandi nomi del panorama musicale nazionale.

Ospiti d’onore dell’evento, condotto da Giovanna Scarfò e Antonino Capodacqua, saranno le gemelle Chiara e Martina Scarpari, legate da un profondo legame d’affetto alla famiglia Reitano che proprio l’anno scorso, in occasione della serata in ricordo del grande Mino, aveva loro donato una targa “per essersi distinte nel campo artistico-musicale”.

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“Siamo onorate e felici di prendere parte, anche quest’anno, allo spettacolo in ricordo del grande artista Mino Reitano – hanno dichiarato all’unisono le gemelle- vogliamo ringraziare la famiglia Reitano e il direttore artistico Natale Princi ed esprimere loro tutto il nostro affetto e la nostra stima”.

Oltre a Chiara e Martina e a tante giovani promesse della musica italiana, si esibiranno al Cilea anche i ragazzi di “Ti lascio una canzone”; Antonio Licari, Costanza Fasulo, Sophia De Rosa e Mirko Regina.