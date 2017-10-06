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Chiesa degli Ottimati: partono da ottobre le aperture straordinarie

Il primo e il terzo sabato del mese, dalle 10 alle 12.30, i volontari di Did.Ar.T. aprono la Chiesa degli Ottimati a Reggio Calabria

06 Ottobre 2017 - 13:10 | di Eva Curatola

La Chiesa degli Ottimati a Reggio Calabria, accanto al Cortile che ospita la Piazza Solidale Regionale

Nel solco del Progetto Chiese Aperte che, durante la stagione estiva, ha aperto e reso fruibili a turisti e quanti interessati chiese di rilevante interesse storico ed artistico della nostra città, l’associazione di volontariato Did.Ar.T.

Didattica Arte e Territorio offre aperture straordinarie della Chiesa degli Ottimati in Piazza Castello.

Ogni primo e terzo sabato del mese, a partire da domani 7 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.30 l’associazione ed i volontari saranno presenti per raccontare la storia di una delle chiese più importanti della nostra città spesso ai più sconosciuta: storia che parla della nostra terra, del nostro passato e, perché no, anche del nostro futuro.

Did.Ar.T. parte per questa nuova avventura rivolgendosi soprattutto a quanti avranno voglia di guardare insieme a noi con occhi nuovi.

La Chiesa degli Ottimati in Piazza Castello a Reggio Calabria, con le aperture straordinarie di Did.Ar.T. dal 7 ottobre

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