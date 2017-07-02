Chiese Aperte: alla chiesa degli Ottimati la presentazione degli eventi estivi La bellezza narrata

L’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, attraverso l’Ufficio beni culturali, ha promosso la quinta edizione del Progetto Chiese Aperte, rivolto a volontari associati impegnati in iniziative di custodia, tutela e valorizzazione degli edifici di culto di rilevante interesse storico.

L’intervento, finanziato con l’8×1000 alla Chiesa Cattolica e attuato dall’Associazione Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio, ha appena concluso il Corso di formazione rivolto ai volontari e sta per avviare il calendario di aperture settimanali di alcune chiese di rilevante interesse storico cittadine nonché un ricco cartellone di eventi (concerti, presentazioni letterarie, conferenze) che dall’11 luglio al I settembre animeranno i siti interessati.

La presentazione alla stampa

Lunedì 3 luglio h 10,30 nella Chiesa degli Ottimati a Reggio Calabria il programma di eventi La Bellezza narrata sarà presentato alla stampa.

Interverranno:

mons. Demetrio Sarica, Direttore Ufficio Beni Culturali diocesano

Giuggi Palmenta, Presidente Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio

Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria

Francesco Barillà, Direttore Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”

Rocco Gangemi, Presidente FAI Delegazione di Reggio Calabria

Domenico Cappellano, Console regionale per la Calabria del TCI

Giuseppe Cantarella, Presidente Commissione toponomastica di Reggio Calabria

Antonella Cuzzocrea, casa editrice Città del sole

Le chiese coinvolte

Le chiese interessate sono site nel centro storico e nelle sue immediate adiacenze: in particolare, le chiese degli Ottimati, del Carmine, del Santo Cristo o dell’Arciconfraternita dei Bianchi, della Madonna dei Poveri al Trabocchetto (detta Chiesa di Pepe), di San Pietro al Calopinace, della Graziella, di Sant’Antonio ad Archi, cui si aggiungono, costituendone un sito di eccellenza, le rovine della chiesa medievale di San Giovanni extra muros (sec. XII) presso via Giudecca.

Il Progetto Chiese aperte 2017 ha il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Reggio Calabria e del Ministero per i Beni Ambientali, Culturali e Paesaggistici; si avvale, inoltre, del partnerariato di Museo diocesano, Conservatorio “Cilea”, FAI Delegazione di Reggio Calabria e Touring Club Italiano – Club di territorio di Reggio Calabria.