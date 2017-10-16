Chiuso il sipario per Messina Street Food. Si pensa già ad una seconda edizione
Si chiude in piazza Cairoli con migliaia di presenze il Messina Street Food Fest organizzato da Confesercenti: gli organizzatori pensano già alla seconda edizione
16 Ottobre 2017 - 13:54 | di Eva Curatola
Bagno di folla anche ieri, domenica 15, a piazza Cairoli, per l’ultimo atto di Messina Street Food Fest, che ha chiuso i battenti dopo 4 giorni di divertimento e buon cibo. La manifestazione organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina, ha raccolto consensi da migliaia di messinesi, ma anche di turisti e persone provenienti da tutta la Sicilia e la Calabria, che hanno affollato le postazioni gastronomiche e si sono lasciati coinvolgere dalla musica e dall’intrattenimento, pensato per incontrare i gusti di tutti.
“Visto il successo di questo primo appuntamento, che per certi versi non ci aspettavamo- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella- non possiamo non pensare ad una seconda edizione. E’ la gente che ce lo chiede, la stessa gente per cui abbiamo pensato di realizzare questo evento e che ha risposto presente al nostro invito. Per quattro giorni i messinesi hanno riscoperto la voglia di stare insieme, di incontrarsi a piazza Cairoli e di vivere gli spazi della nostra città in modo sano, civile, composto. Questo era quello che volevamo: creare aggregazione attorno al cibo, elemento che per tradizione unisce tutti. Abbiamo raggiunto in pieno quest’obiettivo e ci riteniamo soddisfatti. Sappiamo perfettamente che Messina Street food fest può migliorare sotto alcuni aspetti e lavoreremo per questo. Ma un altro riscontro positivo viene dalle attività commerciali della zona, che hanno saputo sfruttare al meglio la manifestazione, rimanendo aperte fino a tardi e dunque avvantaggiandosene. Questa è la Messina che vogliamo lasciare ai nostri figli, positiva e propositiva, affinchè non varchino più lo Stretto in cerca di fortuna, ma rimangano in città con la certezza che qui possono crescere umanamente e professionalmente e con la consapevolezza che anche restando possono avere le opportunità che purtroppo oggi vanno cercando altrove ”.
L’ultima giornata tra arte, musica e show cooking
Nella giornata di ieri, gli spazi gastronomici sono rimasti aperti tutta la giornata. Fino alle 01.00 è stata una festa ricca di spunti: la mattina all’hotel Royal spazio all’arte e al sociale, con la mostra pittorica curata da Dimitri Salonia e Lidia Monachino, e la presentazione di un ricettario realizzato dai ragazzi autistici dell’associazione fra Onlus per l’autismo. In piazza nel pomeriggio il sound della Dj internazionale Helen Brown, l’intrattenimento per i più piccoli e la musica live della band “I vano motore”, mentre nella tenso struttura appositamente creata, si svolgevano gli show cooking della Pasticceria Irrera 1910, con la “cassata siciliana”, e degli chef Pasquale Caliri con “Uovo e Uova”e “Lollipop di cassata” e Roberto Campo, che ha presentato il suo “Stocco in bellavista”.
Agli show cooking serali hanno partecipato anche il presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone e il sindaco di Messina Renato Accorinti, ai quali il presidente Palella ha consegnato una targa ricordo.
Nell’area show cooking è avvenuta anche la premiazione dell’operatore food più gradito al pubblico, che ha incoronato Nino u ballerino di Palermo con le sue specialità: pane e panelle e pane ca meusa.
I ringraziamenti e il team organizzativo
In chiusura è arrivato il momento della commozione, con i saluti e i ringraziamenti che il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, ha voluto tributare al vice presidente di Confesercenti Messina Salvatore Ruggeri, al direttore Daniele Andronaco e alla funzionaria Noemi Gallo. Dopo è toccato al team organizzativo della Manifestazione: Cristina Ipsaro Passione, Laura Abate, Claudio Prestopino- art design e coordinamento allestimenti, Carlo Spanò- area web, Patrizia Casale- responsabile marketing ed eventi collaterali, Benny Bonaffini- coordinatore area food e show cooking, Antonio Luciano Greco- ingegnere e tecnico per la sicurezza sul lavoro, Andrea Ipsaro Passione- pubbliche relazioni e spettacoli, Marika Micalizzi- responsabile comunicazione, e la food blogger Valeria Zingale che ha condotto ogni giorno gli Show Cooking.
Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa a consuntivo della Manifestazione.
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