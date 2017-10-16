Bagno di folla anche ieri, domenica 15, a piazza Cairoli, per l’ultimo atto di Messina Street Food Fest, che ha chiuso i battenti dopo 4 giorni di divertimento e buon cibo. La manifestazione organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina, ha raccolto consensi da migliaia di messinesi, ma anche di turisti e persone provenienti da tutta la Sicilia e la Calabria, che hanno affollato le postazioni gastronomiche e si sono lasciati coinvolgere dalla musica e dall’intrattenimento, pensato per incontrare i gusti di tutti.

“Visto il successo di questo primo appuntamento, che per certi versi non ci aspettavamo- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella- non possiamo non pensare ad una seconda edizione. E’ la gente che ce lo chiede, la stessa gente per cui abbiamo pensato di realizzare questo evento e che ha risposto presente al nostro invito. Per quattro giorni i messinesi hanno riscoperto la voglia di stare insieme, di incontrarsi a piazza Cairoli e di vivere gli spazi della nostra città in modo sano, civile, composto. Questo era quello che volevamo: creare aggregazione attorno al cibo, elemento che per tradizione unisce tutti. Abbiamo raggiunto in pieno quest’obiettivo e ci riteniamo soddisfatti. Sappiamo perfettamente che Messina Street food fest può migliorare sotto alcuni aspetti e lavoreremo per questo. Ma un altro riscontro positivo viene dalle attività commerciali della zona, che hanno saputo sfruttare al meglio la manifestazione, rimanendo aperte fino a tardi e dunque avvantaggiandosene. Questa è la Messina che vogliamo lasciare ai nostri figli, positiva e propositiva, affinchè non varchino più lo Stretto in cerca di fortuna, ma rimangano in città con la certezza che qui possono crescere umanamente e professionalmente e con la consapevolezza che anche restando possono avere le opportunità che purtroppo oggi vanno cercando altrove ”.

L’ultima giornata tra arte, musica e show cooking

Nella giornata di ieri, gli spazi gastronomici sono rimasti aperti tutta la giornata. Fino alle 01.00 è stata una festa ricca di spunti: la mattina all’hotel Royal spazio all’arte e al sociale, con la mostra pittorica curata da Dimitri Salonia e Lidia Monachino, e la presentazione di un ricettario realizzato dai ragazzi autistici dell’associazione fra Onlus per l’autismo. In piazza nel pomeriggio il sound della Dj internazionale Helen Brown, l’intrattenimento per i più piccoli e la musica live della band “I vano motore”, mentre nella tenso struttura appositamente creata, si svolgevano gli show cooking della Pasticceria Irrera 1910, con la “cassata siciliana”, e degli chef Pasquale Caliri con “Uovo e Uova”e “Lollipop di cassata” e Roberto Campo, che ha presentato il suo “Stocco in bellavista”.

Agli show cooking serali hanno partecipato anche il presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone e il sindaco di Messina Renato Accorinti, ai quali il presidente Palella ha consegnato una targa ricordo.

Nell’area show cooking è avvenuta anche la premiazione dell’operatore food più gradito al pubblico, che ha incoronato Nino u ballerino di Palermo con le sue specialità: pane e panelle e pane ca meusa.

I ringraziamenti e il team organizzativo

In chiusura è arrivato il momento della commozione, con i saluti e i ringraziamenti che il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, ha voluto tributare al vice presidente di Confesercenti Messina Salvatore Ruggeri, al direttore Daniele Andronaco e alla funzionaria Noemi Gallo. Dopo è toccato al team organizzativo della Manifestazione: Cristina Ipsaro Passione, Laura Abate, Claudio Prestopino- art design e coordinamento allestimenti, Carlo Spanò- area web, Patrizia Casale- responsabile marketing ed eventi collaterali, Benny Bonaffini- coordinatore area food e show cooking, Antonio Luciano Greco- ingegnere e tecnico per la sicurezza sul lavoro, Andrea Ipsaro Passione- pubbliche relazioni e spettacoli, Marika Micalizzi- responsabile comunicazione, e la food blogger Valeria Zingale che ha condotto ogni giorno gli Show Cooking.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa a consuntivo della Manifestazione.