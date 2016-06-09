‘Tutti al cinema’ – Conflitto di mondi in ‘Warcraft’. Crowe e Gosling…

Ogni giovedì su CityNow tutti i film nelle sale di Reggio Calabria: Warcraft di Duncan Jones, Now You See Me 2, Nice Guys con Crowe e Gosling e gli orari degli spettacoli

Ogni giovedi, su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Conflitto di mondi in ‘Warcraft’, film diretto da Duncan Jones, figlio di David Bowie. Action comedy per Crowe e Gosling, irresistibili ‘Niceguys’.

NOW YOU SEE ME 2

Sequel di Now You See Me – I maghi del crimine, film del 2013. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Dave Franco,Woody Harrelson, Michael Caine e Morgan Freeman, già presenti nel primo film, a cui si aggiungono Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan e Jay Chou. I Cavalieri, ricercati dall’FBI, scalpitano nella clandestinità, impazienti di poter di nuovo calcare un palcoscenico e ammaliare un vasto pubblico. L’occasione si offre al momento di denunciare il corrotto magnate della tecnologia Owen Case, ma si rivela una trappola, che li trasferisce come per “magia” a Macao, al soldo del giovane e facoltoso ex socio di Case, Walter Mabry, per recuperare un chip pericolosamente potente e guadagnare la promessa libertà. Ma dietro la tenda c’è sempre una sorpresa e dietro le sbarre c’è ancora Thaddeus Bradley, sebbene per poco…

Multisala Lumiere, Sala De Curtis. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 17.30/19.45/22



Warcraft e Alice attraverso lo specchio

WARCRAFT

Co-scritto e diretto da Duncan Jones (figlio di David Bowie) regista di Moon e Sourcecode. È ambientato nell’universo di Warcraft, creato da Blizzard Entertainment, ed è l’adattamento cinematografico di Warcraft: Orcs & Humans, videogioco del 1994 e primo della saga. Warcraft è l’epica avventura di un conflitto tra mondi in collisione, basata sul celebre videogioco di Blizzard Entertainment. Il pacifico regno di Azeroth è sul piede di guerra e la sua civiltà è costretta ad affrontare una terribile stirpe di invasori: i guerrieri Orchi in fuga dalla loro terra agonizzante e pronti a colonizzarne un’altra.

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 17

Multisala Lumiere, Sala Sordi (3d): 20/22.30



ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO

Sequel diAlice in Wonderland del 2010, si basa sul romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll.

Tra gli interpreti principali figurano nuovamente Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway e Helena Bonham Carter, già presenti nel primo film. Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico che la riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto (Johnny Depp) che sembra non essere più in sé. Tornando indietro nel tempo, incontra amici – e nemici – in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima dello scadere del tempo.

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman (2d). Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30

The Neon Demon e L’uomo che vide l’infinito

THE NEON DEMON

Nelle sale il nuovo film di Nicolas Winding Refn, reduce dalle due esperienze con Ryan Gosling in Drive e Solo Dio Perdona. Nell’ultima fatica del regista danese, Jesse (Elle Fanning), un’aspirante modella, si trasferisce a Los Angeles, dove viene reclutata da un magnate della moda (Alessandro Nivola) come la sua musa. Entrando nell’industria della moda, scopre che la sua vitalità e la giovinezza sono divorate da un gruppo di donne ossessionate dalla bellezza, che useranno ogni mezzo per ottenere ciò che ha.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO

Film diretto da Matt Brown, basato sul libro di Robert Kanigel, “L’uomo che vide l’infinito – La vita breve di Srinivasa Ramanujan, genio della matematica”, racconta la vera storia di Srinivasa Ramanujan, genio indiano della matematica, completamente autodidatta. Per far conoscere al mondo la sua mente geniale, dovrà lasciarsi alle spalle la giovane e amata sposa Janaki, interpretata da Devika Bhise per intraprendere un lungo viaggio che lo porterà a Cambridge, dove forgerà un forte legame con il suo mentore, l’eccentrico professore G.H. Hardy. Sotto la guida di Hardy, il suo lavoro si evolverà in modo tale da rivoluzionare per sempre la matematica e trasformare il modo in cui gli scienziati spiegano il mondo.

Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30

Nice Guys e Friend Request

NICE GUYS

Irresistibile la coppia formata da Russell Crowe e Ryan Gosling, in un film action comedy che punta sulle atmosfere tanto in voga negli anni 90, Arma Letale e Beverly Hills Coop tanto per citare due esempi. Los Angeles, anni settanta. Holland March (uno stravagante investigatore privato) e Jackson Healy (un detective dalle maniere forti), decidono di collaborare per risolvere due diversi casi, uno riguardante una ragazza scomparsa e un altro una pornostardeceduta in circostanze poco chiare. Due casi che, all’apparenza, non sembrano avere legami tra loro. Nel proseguo delle indagini scoprono presto che le cose non stanno così e dietro ai due episodi si celano potenti cospirazioni criminali che arrivano a toccare le più alte sfere del potere.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 18.10/20.20/22.30



FRIEND REQUEST

Laura è una studentessa molto popolare e molto amata dai suoi amici, cosa facilmente deducibile anche dai suoi 800 amici su Facebook. Usa quotidianamente i social media per parlare con i suoi amici e condividere momenti di vita quotidiana. Un giorno riceve una richiesta di amicizia da parte di una sconosciuta, Marina. Quando decide di accettarla, iniziano a morire i suoi amici, uno dopo l’altro, e le restano solo pochi giorni per risolvere l’enigma…

Cinema Nuova Pergola. Orario Spettacoli: 18.30/20.30/22.30



La pazza gioia e Miami Beach

LA PAZZA GIOIA

Ultimo film di Paolo Virzì, ancora con la musa ispiratrice e compagna Micaela Ramazzotti come protagonista, affiancata da Valeria Bruni Tedeschi. Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambi classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia, che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.

Cinema Aurora. Orario Spettacoli: 20.30/22.30



MIAMI BEACH

Cine‘Anguria‘ di Carlo Vanzina, nel classico schema della commedia italiana in voga negli ultimi anni, fatta di equivoci ed intrecci sentimentali.

Le peripezie di tre adolescenti e dei loro genitori si intrecciano nella cornice di Miami. La diciassettenne Giulia fugge in Florida con le sue amiche per partecipare a un noto festival di musica elettronica. Qui si invaghisce di Filippo, immobiliarista seducente, mentre il padre si mette sulle sue tracce assistito da Bobo, studente fuoricorso squattrinato e perdigiorno. Intanto la relazione tra Luca e Valentina, entrambi neo iscritti all’università, si avvicenda a quella tra il padre di lui, espansivo commerciante romano, e la madre di lei, milanese altezzosa.

Cinema Aurora. Orario Spettacoli: 18.30

