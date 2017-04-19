Città Metropolitana, entro 30 aprile il Piano per il Diritto allo Studio

La Città Metropolitana ha invitato tutti i sindaci del comprensorio a trasmettere all’Ente i Piani Comunali annuali per il diritto allo studio, approvati dalle rispettive Giunte.

Entro il trenta aprile, anche i dirigenti scolastici degli Istituti d’Istruzione Superiore statali e paritari dovranno comunicare quanto necessario per garantire interventi a favore degli alunni con disabilità, potendo, inoltre, presentare progetti volti al miglioramento dell’offerta formativa.

“Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni – dichiara il consigliere metropolitano Demetrio Marino, delegato all’Istruzione e alla Programmazione della rete scolastica – abbiamo avviato per tempo le procedure per garantire il diritto allo studio. Gli uffici metropolitani sono pronti a collaborare con le Amministrazioni comunali, ad accogliere la documentazione e offrire informazioni per una corretta compilazione dei modelli”.