CityNow presenta “Diciva me nonnu…”, la nuova rubrica che rievoca proverbi e detti popolari calabresi

Amare la Calabria vuol dire conoscere la sua storia, avere rispetto della sua terra, osservare ogni suo cambiamento, rispettare le sue tradizioni.

Amare la Calabria significa conoscerne i suoi profumi e saper distinguere ogni suo prodotto. Vuol dire portare avanti le proprie idee con coraggio, vuol dire conservare e tramandare.

Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato ed è da sempre attaccato alle proprie abitudini e ai propri valori.

Il progetto di CityNow sulle tradizioni

Consapevoli dell’importanza degli insegnamenti ricevuti, delle consuetudini e della saggezza popolare calabrese, CityNow.it vuole rispolverare le parole calabresi che si sono tramandate nel tempo.

Nelle processioni, nelle feste, nelle poesie, nel teatro, o semplicemente dentro le mura di casa. Tradizioni della nostra regione, racchiuse in proverbi, frutto della saggezza dei nostri avi e tramandate di padre in figlio.

I proverbi, si sa, rievocano antiche esperienze, ed il loro riconoscimento è supportato dalla realtà dei fatti.

L’obiettivo di “Diciva me nonnu…” è quello di mantenere vivo il vasto patrimonio, ereditato dai nostri antenati.

Da oggi, sulla nostra pagina FB, potete trovare antichi proverbi accompagnati da meravigliosi scatti che celebrano le sapienti parole.

Come partecipare alla rubrica

Desideriamo coinvolgerVi in questo nuovo progetto e proporVi una sfida. Raccogliamo insieme gli antichi proverbi calabresi e diamogli nuova vita.

Inviate a redazione@citynow.it proverbi e detti calabresi. I migliori verranno pubblicati sulla nostra pagina FB.

Sarà emozionante vivere insieme questo viaggio nel mondo delle tradizioni e delle credenze popolari made in Calabria, prezioso patrimonio inestimabile per le generazioni future.

Ecco il primo nostro post che dà il via a “Diciva me nonnu…”.