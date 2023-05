Reggio, nuovo lungomare di Catona: interventi per 1,5 milioni - FOTO

Hanno preso il via i lavori di ammodernamento del lungomare di Catona. L’intervento, finanziato per 1,5 milioni con i fondi Pon e Poc Metro, porterà alla riqualificazione generale di uno degli scorci più suggestivi dell’intera area costiera cittadina.

Nulla è lasciato al caso: «Le aree attrezzate a parco giochi saranno dotate di sistemi di sicurezza, panchine e cestini per la raccolta differenziata. Il verde pubblico sarà manutenuto e arricchito con la collocazione di fioriture della stessa tipologia esistente».

«L’adeguamento e il potenziamento della rete d’illuminazione pubblica consiste nella sostituzione delle attuali armature stradali dell’impianto con l’installazione di nuovi corpi illuminanti a Led che consentono una forte illuminazione, con un leggero consumo. I pali di sostegno saranno ripristinati e saranno inseriti tre nuovi corpi illuminanti nelle tre piazzette, oltre allo spostamento di un palo esistente nel parcheggio, al fine di consentire una migliore distribuzione dei posti auto ed evitare eventuali incidenti visto la sua posizione non gradevole».

«Saranno realizzate aiuole in prossimità dei pali di illuminazione – ha continuato l’assessore Albanese – con la messa a dimora di piantine ornamentali e pietrisco bianco. Tutti i cordonali esistenti, che rimarranno in essere, saranno ripuliti o ripristinati con opere di manutenzione. In prossimità della statua di San Francesco, poi, saranno realizzati dei camminamenti e delle aree di verde per consentire uno spazio libero da utilizzare come area giochi per bambini». «Riguardo la nuova pavimentazione nelle aree pedonali e ciclabili – ha aggiunto – sul massetto di nuova realizzazione sarà posta una pavimentazione drenante in pietra naturale carrabile ed ecologica». Praticamente, un’eco-pavimentazione in grado di «evitare le problematiche generate da un’eccessiva impermeabilizzazione del suolo procurate da un uso indiscriminato di materiali usuali come calcestruzzo, cemento e asfalto».

«Il sistema di pavimentazione drenante – ha proseguito il delegato ai Lavori pubblici – contribuisce a conservare la naturale permeabilità del terreno, evita allo stesso tempo lo scorrimento di acqua superficiale, allevia il carico sui sistemi di canalizzazione idrica, riducendo il deflusso di acqua piovana che inquina i corsi d’acqua locali».