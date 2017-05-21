Comitato Calabria Cinetourism anche per i ragazzi degli istituti superiori

Un importante successo e coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori per il progetto di alternanza scuola –lavoro tra Università Mediterranea nell’ ambito del CAT-Lab ( il laboratorio di economia e management delle risorse culturali , ambientali e turistiche ) e gli istituti superiori Galileo Ferraris di Rc, Nostro – Repaci di Villa San Giovanni indirizzo linguistico, e il De Filippis di Vibo. Le tematiche proposte dal Cat-Lab, diretto dalla prof. Michela Mantovani erano : il marchio ed il cineturismo (turismo in luoghi in cui si è girato un film o fiction) con relativa istituzione del Comitato Calabria Cinetourism. La prima tematica è stata sviluppata con la presentazione di marchi ideati dagli studenti stessi e che saranno esposti ad una mostra il 6 giugno. La seconda si è sviluppata sia con la presentazione di video realizzati dagli studenti dell’ istituto De filippis di Vibo sia con la competizione : “Individua il product placement” ( ossia l’inserimento di un prodotto, marchio o luogo in un film). I ragazzi sono stati coinvolti nel valutare i video prodotti dagli studenti del corso di economia applicata per il Comitato i quali hanno ripreso una Calabria inedita valorizzandone le bellezze culturali, ambientali e dei prodotti tipici. Un cortometraggio preso in esame era un triller girato tra l’università, Reggio e Tropea. I 60 ragazzi degli istituti superiori divisi in squadre hanno gareggiato per riconoscere il maggior numero di location, di chiese, di luoghi artistici-culturali e prodotti tipici calabresi, oltre che brand all’ interno del film. L’altra tematica affrontata nell’ alternanza è stato il cineturismo e l’ istituzione del Comitato Calabria Cinetourism dell’ università il cui presidente è la prof Mantovani. Il Comitato ha in animo di fare conoscere la Calabria attraverso i film con la formula : Film chiavi in mano . Il progetto coinvolge sia le case di produzione sia gli studenti che propongono sceneggiature location per set cinematografici ed anche essere cast o attori. Ed in particolare ai ragazzi soci del comitato si da la straordinaria opportunità essere cast per la mini serie web “Sandrino all’ Università” ideata dal comico Pasquale Caprì e Prof. Mantovani che al primo episodio ha contato 35.000 visualizzazioni.

Alla fine delle lezioni la Mantovani ha raccolto le impressioni degli studenti che hanno apprezzato la valorizzazione della Calabria attraverso le sue bellezze naturali e i suoi prodotti tipici; incoraggiamento allo sviluppo del territorio; ottimo orientamento alla scelta di studi universitari per evitare dispersioni scolastiche; coinvolgimento degli studenti attraverso “L’apprendimento per scoperta”; l’originalità dell’esperienza promotrice del lavoro in team; valorizzazione della creatività attraverso l’ideazione di un brand personale e la produzione di cortometraggi. L’alternanza scuola- lavoro si è rivelata realmente un successo in quanto c’è stato un apprendimento sul campo nell’ acquisizioni di competenze del “fare”. Le dinamiche prof. Vincenzina Crea, Giuseppina Pugliatti, Giuliana Vazzana, Maria Teresa Meli, Carmela Fornaciari hanno accompagnato i ragazzi in questa ben riuscita avventura. Un ringraziamento alla dott.ssa Angelica Pirrello della Camera di Commercio di R.C che ha spiegato ai ragazzi come si registra un marchio durante il convegno “L’ importanza del brand”.

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