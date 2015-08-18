Compagnia Pagliacci Clandestini: la Notte Bianca di Mezzojuso

Tutto pronto per la Notte Bianca di Mezzojuso, che si svolgerà a partire dalle ore 17:00. La Notte Bianca di Mezzojuso, è un importante momento artistico, sociale e culturale. La manifestazione pensata ed organizzata dal Comune di Mezzojuso Nicola Di Grigoli Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo e dalla Associazione Turistica Proloco di Mezzojuso e patrocinata dalla Regione Sicilia Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, racchiude al suo interno numerosissimi eventi.

Ricco e variegato il programma dell’evento che coinvolgerà la cittadinanza ammaliandola, divertendola e coinvolgendola, aprendo il borgo siciliano al mondo. Ci saranno attività prevalentemente artistiche mostre fotografiche, street music e spettacoli, artisti di strada, video istallazioni. Altre socio-territoriali come, ad esempio, le visite guidate, spazi per la degustazione e tanto altro. Il paesaggio prenderà nuova vita, e il bellissimo borgo farà da sfondo ad un mondo incantato. «Abbiamo voluto mettere insieme l’aspetto artistico e quello socio-territoriale. E’ senza dubbio un evento che arricchisce umanamente, socialmente, culturalmente e civicamente. Tantissime le attività che abbiamo messo in campo, coinvolgendo realtà locali e non. L’obiettivo e’ quello di valorizzare il nostro territorio e per fa conoscere il nostro splendido Borgo per far si che più gente possibile venga a visitarlo e conoscere le splendide meraviglie che racchiude» ha affermato l’Assessore Nicola Di Grigoli.

Conferenza e appuntamenti serali al Castello

Appuntamento dunque alle ore 17:30 al Castello dove si terrà la conferenza di presentazione del progetto “Mezzojuso Ecotour” a cura della Proloco di Mezzojuso.

Dalle Ore 22:00 il concerto Live della cantante Bianca Atzei

Dalle ore 00:15 gli artisti di strada.

La carovana della Compagnia Pagliacci Clandestini

Carovana di artisti provenienti dal Sud Italia a cura della Compagnia Pagliacci Clandestini di Reggio Calabria con la direzione artistica di Santo Nicito coinvolgeranno i cittadini e turisti che si ritroveranno catapultati in un’atmosfera magica e quasi irreale. La simpatia dei clown, le acrobazie dei trampolieri, le fiammate dei mangiafuoco, attori e saltimbanco regaleranno momenti di felicità, bellezza, allegria a grandi e piccini.

Dalle ore 2:00 – Castello

Il Castello incantato…

Illuminazione artistica, video istallazioni, degustazioni, spettacoli

Questi alcuni particolari della kermesse, consultabili insieme a tutti gli altri online sui seguenti siti web www.comune.mezzojuso.pa.it oppure www.prolocomezzojuso.it

Il programma completo della Notte Bianca

Di seguito il programma:

Ore 17:30

Conferenza di presentazione del progetto “Mezzojuso Ecotour” a cura della Proloco di Mezzojuso.

Ore 19:00/21:00

Visite guidate presso i seguenti siti:

Mostra permanente Carnevali Storici di Sicilia

Mostra permanente del Mastro di Campo

Chiesa di Rito Latino Maria SS. Annunziata

Chiesa di rito Bizantino San Nicolò di Mira

Chiesa di rito Bizantino Maria SS. di Tutte le Grazie

Laboratorio di restauro del Libro Antico

Biblioteca dell’Istituto “Andrea Reres”

Mostra permanente dei Pupi Siciliani

Ore 21:00/3:00 – Castello

Mostra permanente Carnevali Storici di Sicilia

Mostra permanente del Mastro di Campo

Mostra dei costumi del Mastro di Campo

Illuminazione artistica, video istallazioni, degustazioni

Ore 22:00 – Piazza Umberto I

Bianca Atzei Live

Ore 00:15

Artisti di Strada

a cura Compagnia Pagliacci Clandestini Reggio Calabria direzione artistica Santo Nicito

Ore 1:00

Street Music

a cura delle attività commerciali

Ore 2:00 – Castello

Il Castello incantato…

Illuminazione artistica, video istallazioni, degustazioni, spettacoli

Ore 3:00/6:00

Dance all night