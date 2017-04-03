‘Concerto di Primavera’ al ‘Cilea’, tra emozioni e solidarietà
Il vicesindaco Mauro elogia l'orchestra Filarmonica Giovanile 'Francesco Cilea' per la serata al teatro Cilea con donazione all'Hospice di via delle Stelle
03 Aprile 2017 - 19:08 | di Pasquale Romano
Il vicesindaco della Città Metropolitana, Riccardo Mauro, commenta il “Concerto di Primavera” dell’orchestra Filarmonica Giovanile “Francesco Cilea”
“L’orchestra giovanile è ormai una realtà consolidata – spiega il vicesindaco – è presente in importanti manifestazioni, nei teatri e nelle chiese di Calabria e Sicilia, ha spesso legato il suo nome ad iniziative sociali importanti come in questo caso. La donazione alla fondazione Hospice di via delle Stelle, è la prova di quanto sia importante, matura e solida questa comunità. L’arte, la musica, il talento devono essere al servizio di tutti, di questa nostra Città che è orgogliosa di questi giovani musicisti e che domenica sera, al teatro Cilea, ha saputo dare prova di sensibilità e cultura musicale”.
“Le istituzioni – prosegue Mauro – hanno il dovere di sostenere queste realtà che contribuiscono a rendere Reggio Calabria la città bella e gentile che abbiamo conosciuto, lanciando un messaggio di solidarietà, di comunione, di impegno sociale che si alimenta di talento e genio”.
“Nonostante le oggettive difficoltà l’Hospice continua a garantire un servizio importante, continua a stare vicino alle famiglie che vivono momenti drammatici. Ai dottori, agli infermieri, ai volontari che con professionalità e sacrificio accompagnano gli ammalati il simbolico abbraccio dell’intera Città metropolitana”.
“Per l’emozionante serata di domenica – conclude il vicesindaco Mauro – un ringraziamento al Direttore Franza Schottky, al violinista Davide Alogna e al maestro Dario Siclari, uno di fondatori di questa orchestra, da sempre impegnato per la promozione e la divulgazione musicale”.
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