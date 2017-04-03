‘Concerto di Primavera’ al ‘Cilea’, tra emozioni e solidarietà

Il vicesindaco della Città Metropolitana, Riccardo Mauro, commenta il “Concerto di Primavera” dell’orchestra Filarmonica Giovanile “Francesco Cilea”

“L’orchestra giovanile è ormai una realtà consolidata – spiega il vicesindaco – è presente in importanti manifestazioni, nei teatri e nelle chiese di Calabria e Sicilia, ha spesso legato il suo nome ad iniziative sociali importanti come in questo caso. La donazione alla fondazione Hospice di via delle Stelle, è la prova di quanto sia importante, matura e solida questa comunità. L’arte, la musica, il talento devono essere al servizio di tutti, di questa nostra Città che è orgogliosa di questi giovani musicisti e che domenica sera, al teatro Cilea, ha saputo dare prova di sensibilità e cultura musicale”.