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‘Concerto di Primavera’ al ‘Cilea’, tra emozioni e solidarietà

Il vicesindaco Mauro elogia l'orchestra Filarmonica Giovanile 'Francesco Cilea' per la serata al teatro Cilea con donazione all'Hospice di via delle Stelle

03 Aprile 2017 - 19:08 | di Pasquale Romano

Concerto di Primavera dell'orchestra Filarmonica Giovanile Francesco Cilea al teatro Cilea

Il vicesindaco della Città Metropolitana, Riccardo Mauro, commenta il “Concerto di Primavera” dell’orchestra Filarmonica Giovanile “Francesco Cilea”

“L’orchestra giovanile è ormai una realtà consolidata – spiega il vicesindaco – è presente in importanti manifestazioni, nei teatri e nelle chiese di Calabria e Sicilia, ha spesso legato il suo nome ad iniziative sociali importanti come in questo caso. La donazione alla fondazione Hospice di via delle Stelle, è la prova di quanto sia importante, matura e solida questa comunità. L’arte, la musica, il talento devono essere al servizio di tutti, di questa nostra Città che è orgogliosa di questi giovani musicisti e che domenica sera, al teatro Cilea, ha saputo dare prova di sensibilità e cultura musicale”.

“Le istituzioni – prosegue Mauro – hanno il dovere di sostenere queste realtà che contribuiscono a rendere Reggio Calabria la città bella e gentile che abbiamo conosciuto, lanciando un messaggio di solidarietà, di comunione, di impegno sociale che si alimenta di talento e genio”.

“Nonostante le oggettive difficoltà l’Hospice continua a garantire un servizio importante, continua a stare vicino alle famiglie che vivono momenti drammatici. Ai dottori, agli infermieri, ai volontari che con professionalità e sacrificio accompagnano gli ammalati il simbolico abbraccio dell’intera Città metropolitana”.

“Per l’emozionante serata di domenica – conclude il vicesindaco Mauro – un ringraziamento al Direttore Franza Schottky, al violinista Davide Alogna e al maestro Dario Siclari, uno di fondatori di questa orchestra, da sempre impegnato per la promozione e la divulgazione musicale”.

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