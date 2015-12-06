Concorso di idee: TranSiti-Foto-Idee per gli Spazi del Cambiamento

Il GAL Area Grecanica, in collaborazione con l’Associazione Aniti – Impresa Sociale, promuove nell’ambito del Programma di Iniziative di Arte Pubblica nei Borghi e nei Centri Storici dell’Area Grecanica, il Concorso di Foto – Idee TranSiti per la valorizzazione degli spazi non utilizzati o abbandonati dell’Area Grecanica.

Il Concorso rientra tra le attività di coinvolgimento degli abitanti e rappresenta un’azione trasversale di sensibilizzazione e partecipazione della Comunità nella riscoperta del patrimonio di spazi e luoghi dimenticati dell’Area Grecanica. TranSiti intende raccontare e immaginare il passaggio da una condizione di degrado e abbandono ad una di riuso dei siti trascurati e rifiutati del territorio, attraverso la raccolta di scatti fotografici sullo stato attuale dei luoghi e di idee e suggestioni di trasformazione degli stessi, proposte dalla comunità di abitanti. Il Concorso focalizza l’attenzione sugli spazi inutilizzati, dismessi, obsoleti, che sono oggi in attesa di nuove funzioni e che, con proposte creative e innovative, potrebbero trasformarsi in luoghi utili a valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale dell’Area Grecanica, a migliorare la qualità della vita, la fruibilità e la sostenibilità del territorio, ad innescare nuove economie locali. La partecipazione al Concorso, totalmente gratuita, è un invito ad identificare i luoghi inutilizzati dell’Area Grecanica nei territori di Pentedattilo, Palizzi, Gallicianò, Bova e Fiumara dell’Amendolea e a suggerire idee di trasformazione attraverso una breve didascalia che racconti la proposta di riutilizzo immaginata.

Il termine ultimo per presentare le proposte è stato posticipato al 18 dicembre 2015!

http://risorgimentilab.it/concorsi-di-idee/item/transiti-foto-idee-per-gli-spazi-del-cambiamento