CONI Calabria: 1° appuntamento corso dirigente sportivo

Si è tenuto a Reggio Calabria il primo dei tre incontri del corso per Dirigente Sportivo promosso dal CONI Calabria, con interventi su normativa, sport paralimpico e antidoping

Si è tenuto ieri, 5 Giugno 2017, il primo dei tre incontri del corso di 1º livello per Dirigente Sportivo presso il “salone Oreste Granillo” della Scuola Regionale dello Sport. Una sala ricca di risorse umane, eterogenee e vogliose di intraprende un percorso formativo e di arricchimento del proprio bagaglio culturale sportivo.

Dopo i saluti del Presidente Maurizio Condipodero, gratificato dalle numerosissime adesioni dei corsisti, accompagnato dal Segretario Walter Malacrino, è stato il prof Mimmo Albino, Direttore Scientifico della SRdS a prendere la parola, mostrando le statistiche, in termini di adesione sportiva, del nostro contesto di appartenenza.

Messi in evidenza i compiti del Dirigente Sportivo e la moralità attraverso cui dovrebbe operare, la parola è passata al Delegato Provinciale del CIP, Fabio Giordano il quale, dopo un breve excursus storico dello sport per disabili con i reduci di guerra del dott. Ludwig Gutmann (1952) e la valorizzazione delle abilità, ha spiegato all’uditorio la mission del Comitato nelle veste di Ente autonomo di Diritto Pubblico.

Legge regionale e responsabilità del dirigente

In termini legislativi a chiarire le linee guida della Legge Regionale dello Sport, dell’operato della Commissione Regionale dello Sport e dell’Osservatorio Reg. dello Sport è stato l’avv. Saveria Cusumano, evidenziando, inoltre, la responsabilità del Dirigente Sportivo e il ruolo di rappresentante della società che andrà a svolgere.

A concludere la giornata di formazione è stato il dott. Antonino Costantino, medico sportivo FMSI, mettendo in luce legislazioni e normative antidoping ed evidenziando l’importanza per il Dirigente Sportivo di monitorare la salute dell’atleta passando per i tre capisaldi: certificato d’idoneità, legislazione antidoping e pronto soccorso Sportivo defibrillato.

Le prossime tappe del corso in Calabria

Il prossimo appuntamento reggino sarà giovedì 8 Giugno 2017 con l’immersione dei corsisti tra marketing e gestione delle risorse, per concludersi lunedì 12 Giugno.

Lo stesso corso si realizzerà nelle provincie di Catanzaro, il 13 Giugno, a Cosenza il 16 Giugno, a Vibo Valentia il 5 Settembre e a Crotone il 3 Ottobre.