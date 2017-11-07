Presieduta da Maurizio Condipodero, la sesta Giunta del Coni Calabria ha deliberato la rimodulazione del patrimonio e il budget iniziale 2018

Si è svolta ieri, lunedì 6 novembre 2017, la sesta Giunta Regionale del C.R. CONI Calabria, presso i saloni del Comitato.

La Giunta presieduta da Maurizio Condipodero, accompagnato dal Segretario Regionale Walter Malacrino ha visto, tra i presenti, Alfredo Porcaro, Aldo Calzona, Giuseppe Petralia, Irene Pignata, Luigi Tripodi e come ospite invitato, il Vice Presidente Nazionale FIBS Mignola Vincenzo.

Rimodulazione del patrimonio e budget 2018

Dopo i saluti del Presidente si è passati ai punti all’ordine del giorno, approfondendo e deliberando la terza rimodulazione del patrimonio e il nuovo budget iniziale del 2018 con riferimenti precisi alle Giornate Nazionali dello Sport e al Trofeo Coni nelle future fasi regionali.

Una rimodulazione importante, strutturata nei progetti portati avanti con dedizione in tutto il territorio calabrese, focalizzando l’attenzione su: Sport di Classe, Coni Ragazzi, Centri di Orientamento e Avviamento allo Sport, Educamp, Luoghi di Sport, Trofeo Coni, Herbalife, Settimana Europea dello Sport e tutti i progetti territoriali di promozione sportiva.

La Giunta attiva ed entusiasta ha poi dedicato ampio spazio alla rendicontazione delle manifestazioni sul territorio calabrese da Crotone con “Percorso Verde il Bosco e il Lago”, a Cosenza con “Cosenza d’Amare”, a Catanzaro con “Sport e Natura”, a Vibo Valentia con “Orienteering per Conoscere il Territorio” concludendo con Reggio Calabria e “Sport Periferie e Borghi“.

Gratificante per la Giunta l’idea vincente di rendersi itinerante, partendo da Gerace, alimentando così la voglia di crescere da parte di tutto il territorio calabrese con diverse aperture dei sindaci per ospitare i prossimi eventi del C.R. CONI Calabria.

Volontari del Servizio Civile e nuovo corso

Il Presidente Condipodero ha ringraziato in Giunta i volontari del Servizio Civile Nazionale, Giuseppe Foti e Rossella Giarmoleo, per il lavoro svolto durante l’anno, con passione e determinazione, mettendo al corrente i presenti sul nuovo corso che si aprirà dal 13 Novembre in poi.

In coerenza con il CONI Nazionale, è chiaro il messaggio rimarcato dalla Giunta Regionale, rivolto agli organi collegiali, di mantenere viva la voglia, in termini di partecipazione, per tutte le attività portate avanti dal Comitato in questo nuovo corso, propositivi e intraprendenti per l’innalzamento della cultura sportiva calabrese.

Apprezzata la partecipazione del Vice Presidente Nazionale FIBS Mignola Vincenzo, il quale, rimarcando l’importanza strutturale di prestare la giusta attenzione all’impiantistica sportiva, dopo aver visionato il centro di riferimento per il mondo baseball del Viale Messina a Reggio Calabria, ha sottolineato la possibilità nel periodo invernale di veder coinvolte nelle zone mediterranee, tra Reggio Calabria e Messina, alcune Nazionali europee, giovando così alla nostra terra, non solo in ottica sportiva.

Fonte: CONI Calabria