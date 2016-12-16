Consegne contenitore del vetro: Ultima settimana di consegna nella zona Nord della città

Stanno arrivando al termine le nuove consegne del mastello per la raccolta differenziata del vetro, così come si stanno concludendo le altre consegne dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, che si stanno effettuando presso l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle per gli abitanti dei quartieri di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S. Giorgio extra . I cittadini, infatti, avranno tempo sino al 23 dicembre per ritirare il contenitore per la raccolta del vetro. Con lo slogan “ Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro !”, si sta consegnando anche un nuovo mastello di colore verde, che contribuirà al miglioramento della raccolta differenziata. Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini.

Dove ritirare il contenitore ad Archi, Gallico e Catona

Le consegne del nuovo contenitore, dopo essere iniziate dalla zona Sud della città, ed aver raggiunto la zona Nord, si concluderanno la prossima settimana. Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, i cittadini di Archi e Santa Caterina potranno ritirare il mastello del vetro, presso la Sede della Circoscrizione di Archi, nei locali dell’ex caserma dei carabinieri, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 . Mentre coloro i quali risiedono nei quartieri di Gallico e Catona potranno recarsi presso il Parco della Mondialità, in Via Madonna delle Grazie a Gallico e ritirare il nuovo contenitore per la raccolta del vetro, sempre dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Leggi anche

I cittadini potranno quindi richiedere gratuitamente il nuovo contenitore del vetro e dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del contenitore, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Il servizio di raccolta con il nuovo contenitore

Si precisa che il servizio di raccolta con questo nuovo contenitore del vetro partirà da gennaio. Sino ad allora i cittadini dovranno seguire il calendario attuale senza il mastello del vetro.

Quindi continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria !

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.