Reggio, Battaglia rivendica il lavoro sui tributi: ‘Provvedimenti nati con la precedente amministrazione’

Un voto favorevole, ma anche la volontà di ricordare da dove nasce il percorso amministrativo che ha portato all’approvazione dei provvedimenti. E poi l’emergenza dialisi, sulla quale l’opposizione sceglie, almeno per il momento, la strada della collaborazione istituzionale, evitando lo scontro politico.

Sono i due temi affrontati dal consigliere comunale Domenico Battaglia a margine della seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria, riunitosi questa mattina a Palazzo Alvaro.

L’ex delegato al Bilancio della precedente amministrazione ha commentato l’approvazione all’unanimità delle modifiche al regolamento delle entrate comunali e delle nuove disposizioni sulle rateizzazioni, sottolineando come si tratti di un lavoro avviato durante la passata consiliatura.

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Il riferimento è ai provvedimenti illustrati dall’assessore al Bilancio Demetrio Marino e dal presidente della Commissione Bilancio Nicola Falduto, che prevedono, tra le altre cose, la riduzione degli interessi sulle rateizzazioni al 2% e maggiori tutele per i contribuenti.

Misure che hanno incassato anche il sostegno dell’opposizione, ma sulle quali Battaglia tiene a precisare un aspetto politico e amministrativo.

“I provvedimenti sui quali abbiamo votato a favore vengono dal lungo cammino della scorsa consiliatura. La delibera sull’organizzazione regolamentare, se non ricordo male, risale al 14 maggio, quindi in piena precedente amministrazione”, ha spiegato il consigliere.

Una precisazione che non vuole mettere in discussione il risultato raggiunto, ma richiamare il principio della continuità amministrativa.

“Chiaramente il provvedimento arriva oggi all’ordine del giorno e noi non possiamo che essere conseguenziali con un voto favorevole. Nella continuità amministrativa i tempi si rincorrono, si accavallano e si dilatano”.

Il messaggio è rivolto anche all’attuale maggioranza guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro: riconoscere il contributo di chi ha lavorato alla costruzione dei provvedimenti, indipendentemente da chi si trovi oggi ad approvarli.

“Diamo per scontato che, su questo e su tutto il resto, vengano riconosciuti i meriti di chi ha lavorato all’attuazione dei programmi che poi diventano provvedimenti a favore dei cittadini”.

Battaglia si sofferma anche sull’obiettivo sociale delle nuove misure, pensate per agevolare chi intende mettersi in regola con i pagamenti senza compromettere il bilancio familiare.

“Sono provvedimenti a favore di chi vuole pagare, ma deve poterlo fare senza privarsi di ciò che serve alla propria famiglia. Essere in regola con i tributi non può significare ritrovarsi in difficoltà per affrontare le altre necessità quotidiane”.

Da qui la rivendicazione del lavoro svolto in passato.

“Questo era il provvedimento che avevamo pensato, che è stato portato avanti dagli uffici e che oggi trova finalmente attuazione”.

Emergenza dialisi, Battaglia: “Interlocuzione aperta con il sindaco”

Dai tributi alla sanità. Il secondo tema affrontato dal consigliere riguarda la delicata situazione dei pazienti dializzati, costretti a rivolgersi al Grande Ospedale Metropolitano dopo l’interruzione delle attività del Centro Dialisi San Giorgio di Pellaro.

Un’emergenza che interessa circa trenta pazienti e che nelle ultime giornate ha richiesto uno sforzo organizzativo straordinario da parte del personale sanitario, con trattamenti effettuati anche in orario notturno.

Battaglia conferma che la questione è stata affrontata direttamente con il sindaco Cannizzaro, prima dell’inizio dei lavori del Consiglio comunale.

“Devo dire che c’è stata disponibilità. Prima dell’incontro in Aula abbiamo visto il sindaco e c’è un’interlocuzione aperta. Ci sono state fornite garanzie sul fatto che la questione sia all’ordine del giorno dell’agenda del primo cittadino”.

Per il consigliere, pur trattandosi di una materia che coinvolge principalmente la Regione Calabria, il Comune non può restare estraneo a una vicenda che riguarda la salute dei cittadini.

“Non poteva essere diversamente, considerando che il sindaco è anche la prima autorità sanitaria cittadina, pur essendo la sanità una competenza regionale”.

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“Possibili incontri in Prefettura. Non vogliamo fare inutili polemiche”

Secondo quanto riferito da Battaglia, presto potrebbero esserci ulteriori sviluppi sul piano istituzionale.

“Oggi ci sarà un incontro in Prefettura e spero, anzi sono convinto, che arriveranno buone notizie”.

Il consigliere non indica una data precisa né entra nel merito delle possibili soluzioni, ma conferma l’attenzione dell’opposizione su una vicenda che richiede risposte urgenti.

“Noi ci batteremo perché la situazione venga risolta a favore di chi purtroppo soffre e non deve essere ulteriormente penalizzato”.

È soprattutto sul terreno politico che Battaglia marca una posizione precisa: evitare contrapposizioni che, in questa fase, rischierebbero di distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale.

“Anche per questo non abbiamo voluto fare inutili polemiche, fiduciosi che il percorso sia già avviato verso una soluzione favorevole per la città”.

Un atteggiamento di apertura nei confronti dell’amministrazione Cannizzaro, almeno su un’emergenza sanitaria che coinvolge direttamente decine di famiglie reggine.

La situazione resta comunque complessa. Dopo i turni straordinari organizzati al GOM per garantire le terapie a tutti i trenta pazienti, rimane la necessità di individuare una soluzione strutturale e duratura, che consenta di superare l’attuale gestione emergenziale.