Continua su Mediaset la carriera dell’attore reggino Giacomo Conti in “Solo per amore 2 – Destini incrociati”

Da Giovedì 11 maggio 2017 in prima serata, l’attore reggino Giacomo Conti torna nuovamente sul piccolo schermo, sulle reti Mediaset.

I fan della fiction di Canale 5 non vedono l’ora che ricominci Solo per Amore 2 Destini Incrociati

La seconda stagione della famosa serie prodotta da Endemol Shine Italy terrà compagnia al pubblico con dieci puntate da 80 minuti, sperando in ottimi ascolti grazie anche ad un nuovo mistero e alcune new entry.

La fiction tv ha registrato un grande successo con la prima stagione, a tal punto da sancirne la continuazione con delle puntate nuove che terranno i telespettatori incollati dinanzi alla tv.

Il cast e il ruolo di Giacomo Conti

Il cast è ricco di attori tra cui Roberto Farnesi, Antonia Liskova, Kaspar Capparoni e Valentina Cervi. Tra le New entry Giacomo Conti, attore nativo di Reggio Calabria nel ruolo di Vincenzo. Un uomo poco raccomandabile …

Le anticipazioni della prima puntata

Dai promo e dalle prime anticipazioni che sono trapelate su Solo per amore – Destini incrociati si scopre come questa seconda serie sarà ricca di colpi di scena. In particolar modo, nella prima puntata Elena scoprirà che suo marito è morto mentre stava per partire per la Calabria, ma ne ignora la motivazione. La donna inizierà dunque ad indagare e verrà a conoscenza del fatto che sull’elicottero c’era anche un giornalista: la morte di Pietro è stata voluta da qualcuno? E’ questo il dubbio che affliggerà la protagonista, il cui percorso si incrocerà con quello di Andrea Fiore, un medico di frontiera rientrato dall’Afghanistan appositamente per indagare sull’accaduto.

Tante le anticipazioni che ci svelano dettagli di una trama che come sempre sarà piena di colpi di scena.

Buona visione.