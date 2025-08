Grandi risultati per l’ASD Copacabana, i complimenti del Sindaco Falcomatà

“Attraverso la disciplina della danza sportiva portate in alto i colori della Città. Ai Campionati del Mondo tifiamo per voi”, le parole di Falcomatà

Medagliere straordinario per l’Associazione Copacabana

“È un medagliere ricco quello dell’Associazione Copacabana che, nella competizione nazionale di disciplina, ha fatto registrare grandi numeri ed importanti risultati” – con queste parole il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà rivolge i complimenti ai dirigenti, ai tecnici e agli allievi della realtà sportiva presieduta da Alessandro Mitidieri.

14 Ori e 1 Argento: orgoglio reggino in pista

“L’associazione, portando a casa ben 14 ori e 1 argento da Rimini, ha dimostrato un livello elevatissimo di competitività che rende orgogliosa l’intera città, perché raggiunto grazie alle performance di atlete reggine che stanno primeggiando a livello nazionale nelle categorie di riferimento delle danze accademiche”.

Copacabana: un centro di eccellenza sportiva

“Una compagine quella della Copacabana, il cui radicamento nella storia sportiva della città, grazie alla professionalità e alla competenza di figure come il Tecnico Federale Fidesm Mastro Olena Honcharenko, del Direttore Artistico Mastro Claudio Bagnato e del Tecnico e Ufficiale di Gara Fidesm Maestro Mariangela Bagnato – ha concluso il Sindaco – rappresenta un centro di eccellenza della danza sportiva, tale da guadagnarsi, attraverso risultati strabilianti, i prossimi Campionati del Mondo di Show Dance, Acrobatic Dance e Performing Art Improvisation che si disputeranno nel prossimo novembre. Seguiremo e faremo il tifo per le ragazze impegnate a portare sempre più in alto i colori della città”.