«Da Sindaco e da padre esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa dei piccoli Francesco e Raniero Messina, i due fratellini morti a Messina nell’incendio della loro abitazione». È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà nel giorno dei funerali dei due fratelli uccisi nel rogo di via dei Mille a Messina.

«Credo sia davvero assurdo commentare tragedie di questo tipo – ha aggiunto il sindaco Falcomatà – una vicenda triste, che ci mette di fronte al valore assoluto del gesto di un ragazzino, di appena 13 anni, che va incontro alla morte tentando di salvare la vita a suo fratello più piccolo. Un gesto che rimarrà per sempre scolpito nella memoria della comunità messinese. A nome della Città Metropolitana di Reggio Calabria – ha concluso il sindaco – mi unisco nell’abbraccio che la Città di Messina, oggi in lutto, ha voluto tributare alla famiglia dei piccoli Fifo e Rani».

Fonte: Sindaco G. Falcomatà – Comunicati Stampa